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亚洲 | 2016年 6月 30日 星期四 15:54 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

澳元/美元：近期处于上修格局，但还没有突破有效阻力位，继上周未能上破0.7630后，目前仍处于守势
，关注点仍是200日移动均线切入位0.7290。若跌破将下看5月低点0.7146。不过，我们偏于跌向0.7044，此为
78.6%的回撤位。下档支撑位依然是1月所及低点0.6828。日内涨势应会在0.7510遇阻，更高阻力位在6月创下
的0.7630高点。
    
    美元/日圆：继上涨遭遇大举抛售，跌至99.00日圆后，短期仍是修正式上涨。盘中涨势可能会在102.95/1
03.90(英国退欧导致重挫后的50%和61.8%的回撤位)附近受阻，如在此遇阻，市场仍将会受到卖盘打压。近期
主要阻力位在105.55和106.87(隔夜所及高点)。跌破99.00，则下看94.75。
    
    
                                          纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1097  1.1123  -0.23  +2.18  1.0860
    美元/日圆            102.54  102.81  -0.26 -14.76  120.30
    欧元/日圆         113.81  114.40  -0.52 -12.77  130.47
    美元/瑞郎            0.9805  0.9795  +0.10  -2.13  1.0018
    英镑/美元            1.3428  1.3424  +0.03  -8.89  1.4738
    美元/加元            1.2982  1.2929  +0.41  -6.19  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6799  6.6534  +0.40  +1.70  6.5680
    澳元/美元            0.7393  0.7448  -0.74  +1.62  0.7275
    新西兰元/美元        0.7077  0.7110  -0.46  +3.69  0.6825
    欧元/瑞郎         1.0884  1.0896  -0.11  -0.02  1.0886
    欧元/英镑         0.8261  0.8286  -0.30 +12.14  0.7367
    欧元/瑞典克朗     9.4108  9.4086  +0.02  +2.62  9.1705
    美元/挪威克朗        8.4114  8.3919  +0.23  -4.85  8.8398
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算
。(完)
    
      
      
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    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 张明钧/高琦)

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