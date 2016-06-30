澳元/美元：近期处于上修格局，但还没有突破有效阻力位，继上周未能上破0.7630后，目前仍处于守势 ，关注点仍是200日移动均线切入位0.7290。若跌破将下看5月低点0.7146。不过，我们偏于跌向0.7044，此为 78.6%的回撤位。下档支撑位依然是1月所及低点0.6828。日内涨势应会在0.7510遇阻，更高阻力位在6月创下 的0.7630高点。 美元/日圆：继上涨遭遇大举抛售，跌至99.00日圆后，短期仍是修正式上涨。盘中涨势可能会在102.95/1 03.90(英国退欧导致重挫后的50%和61.8%的回撤位)附近受阻，如在此遇阻，市场仍将会受到卖盘打压。近期 主要阻力位在105.55和106.87(隔夜所及高点)。跌破99.00，则下看94.75。 纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1097 1.1123 -0.23 +2.18 1.0860 美元/日圆 102.54 102.81 -0.26 -14.76 120.30 欧元/日圆 113.81 114.40 -0.52 -12.77 130.47 美元/瑞郎 0.9805 0.9795 +0.10 -2.13 1.0018 英镑/美元 1.3428 1.3424 +0.03 -8.89 1.4738 美元/加元 1.2982 1.2929 +0.41 -6.19 1.3839 美元/离岸人民币 6.6799 6.6534 +0.40 +1.70 6.5680 澳元/美元 0.7393 0.7448 -0.74 +1.62 0.7275 新西兰元/美元 0.7077 0.7110 -0.46 +3.69 0.6825 欧元/瑞郎 1.0884 1.0896 -0.11 -0.02 1.0886 欧元/英镑 0.8261 0.8286 -0.30 +12.14 0.7367 欧元/瑞典克朗 9.4108 9.4086 +0.02 +2.62 9.1705 美元/挪威克朗 8.4114 8.3919 +0.23 -4.85 8.8398 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算 。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 张明钧/高琦)