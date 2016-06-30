全球金市：金价小跌，英国退欧后金融市场重归平静

美国期金 跌0.8%至每盎司1,316.20美元。

“鉴于(英国)接下来计划作什么还没有重大进展，看上去目前市场已不再受英国退欧的影响，”澳洲国民银行(NAB)分析师Vyanne Lai称。

“总体感觉是，未来几个月美联储可能不会急于升息。”

瑞信周三上调了黄金和白银的短期和长期价格预估，指因英国退欧公投后宏观和政治层面的长期不确定性。

瑞信称，“我们预计2016年全年金价将上涨，2016年底或2017年初可能将测试1,500美元关口，因英国退欧的宏观影响已明确，而且美国11月8日举行大选打压市场人气，”

摩根大通上调2016和2017年金价及银价预估，同时将今年下半年的金价预估上调11%，至每盎司1,365美元。

澳新银行亦将黄金短期目标价上调至1,375美元，2017年料将进一步上涨。

全球最大黄金上市基金SPDR Gold Trust 的持金量周三涨0.28%至950.05吨，为2013年7月以来最高。

银价涨0.3%至每盎司18.33美元，接近前一交易日触及的一年半高位。

摩根大通预计今年下半年银价平均将为17.61美元。

其他贵金属中，铂金 跌0.4%至999美元，钯金 涨0.3%，至587.26美元。(完)

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