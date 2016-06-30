欧元债市：公债收益率脱离纪录低点，关注新债发行

欧元债市：DBRS降评消息推升意大利公债收益率，英国退欧疑虑支撑德债
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
意大利将发售67.5亿欧元债券，其中包括20-25亿欧元的五年期指标公债。
虽然一些分析师称发售料进展顺利，因规模相对较小，但其他人则指出，意大利债台高筑的银行可能阻碍投资者买兴。
“我们担心意大利此次发债将难于以往，因为意大利银行业有问题，并且德国反对意大利政府注资银行业的计划。”KBC分析师Piet Lammens称。
西班牙10年期公债收益率近一年来首次低于意大利，因西班牙中右翼人民党(PP)在周末大选中赢得最多席位。IFR周三称，西班牙可能将发行10年期新债。
德国商业银行分析师Michael Leister称，新债发行料将限制欧元区二线国家公债的涨幅。
西班牙10年期公债收益率 小涨不到1个基点至1.28%，意大利10年期公债收益率 升2个基点自1.32%。
衡量欧元区长期通胀预期的指标--“五年、五年远期”损益平衡通胀率触及1.28%下方的纪录低点，远低于欧洲央行设定的低于但接近2%的通胀目标。（完）
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 王洋/高琦 审校 张涛)
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
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