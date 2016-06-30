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亚洲 | 2016年 6月 30日 星期四 16:33 BJT

中国新债：北京下周四发行228.38亿元一般地方债，期限三年和五年

路透北京6月30日 - 中国北京市财政局周四公告，将于下周四（7月7日）招标发行总额
228.3789亿元人民币的一般地方债，包括三年和五年两个期限。
    
    上述债券为北京市今年第一批一般债，其中置换债券3.0559亿元，新增债券225.323亿
元。中债资信评估有限责任公司对上述债券的评级均为AAA。 

    具体发行规模和招标时间如下：
         类别             期限      规模（亿元        招标时间         发行期
                                        ）                            
       一般债券           三年       113.4952    7月7日10:00-10:40     7月8日
                          五年       114.8837                             
                          小计       228.3789                             
    
    上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收
益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值
上浮15%。
 
    中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善
地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等
机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。    
    
    路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标
占比近八成，定向发行占比约两成。 而截至目前，2016年中国已发行地方债约
为3.4万亿元。(完)

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 (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)

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