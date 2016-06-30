中国新债：北京下周四发行228.38亿元一般地方债，期限三年和五年

路透北京6月30日 - 中国北京市财政局周四公告，将于下周四（7月7日）招标发行总额 228.3789亿元人民币的一般地方债，包括三年和五年两个期限。 上述债券为北京市今年第一批一般债，其中置换债券3.0559亿元，新增债券225.323亿 元。中债资信评估有限责任公司对上述债券的评级均为AAA。 具体发行规模和招标时间如下： 类别 期限 规模（亿元 招标时间 发行期 ） 一般债券 三年 113.4952 7月7日10:00-10:40 7月8日 五年 114.8837 小计 228.3789 上述债券采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。投标标位区间下限为中债国债收 益率曲线中，招标日前1-5个工作日相同待偿期国债收益率的算术平均值，上限为该平均值 上浮15%。 中国财政部此前发布通知，明确今年各地地方债发行节奏，同时要求地方财政着手改善 地方债流动性，并探索面向社会保险基金、住房公积金、企业年金、职业年金、保险公司等 机构投资者和个人投资者发行地方债，推进地方债投资主体多元化。 路透统计数据显示，中国2015年地方政府债累计发行38,350.6188亿元，其中公开招标 占比近八成，定向发行占比约两成。 而截至目前，2016年中国已发行地方债约 为3.4万亿元。(完) 参看详情，可点选中国债券信息网 here (发稿 侯向明； 审校 乔艳红)