金属期市：伦敦期锌上涨，第二季有望录得15%的涨幅

“价格不可能一直这么大幅上涨。嘉能可一直在竭尽所能，希望让理性回归市场，但市场终归会到达一个价位，让闲置的产能重新开动。”

嘉能可12月时表示，将把锌的年产量削减约500,000吨，这占到全球供给的4%。

LME期锌 周四一度创下11个半月来最高每吨2,116美元，最新报2,096，日内上涨0.4%。年内迄今，期锌累计涨幅高达30%。

0755GMT，LME期铜报每吨4,830美元，日内下滑0.2%。此前期铜曾触及4,865，为5月5日来最高。

沪铜 收高0.8%，报每吨37,500元人民币。

一项民间调查显示，中国经济在第二季反弹，资本支出从五年低点回升，因为政府加大支出力度，促进了房地产和建筑行业发展。 (完)

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