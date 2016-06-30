金属期市：伦敦期锌上涨，第二季有望录得15%的涨幅

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
“价格不可能一直这么大幅上涨。嘉能可一直在竭尽所能，希望让理性回归市场，但市场终归会到达一个价位，让闲置的产能重新开动。”
嘉能可12月时表示，将把锌的年产量削减约500,000吨，这占到全球供给的4%。
LME期锌 周四一度创下11个半月来最高每吨2,116美元，最新报2,096，日内上涨0.4%。年内迄今，期锌累计涨幅高达30%。
0755GMT，LME期铜报每吨4,830美元，日内下滑0.2%。此前期铜曾触及4,865，为5月5日来最高。
沪铜 收高0.8%，报每吨37,500元人民币。
一项民间调查显示，中国经济在第二季反弹，资本支出从五年低点回升，因为政府加大支出力度，促进了房地产和建筑行业发展。 (完)
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(编译 张荻/孙茉莉; 审校 蔡美珍/郑茵)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
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