更新版 1-台湾货币市场：半年报结算日短率平稳，央行降息后观望隔拆利率动向

* 半年报结算日，短率高位稳中略向下 * 资金趋向宽裕，大银行甚至入场买票 * 债券附买回利率稳于区间 (新增交易员评论并更新拆款、央行定存单发行细节) 记者 高洁如 路透台北6月30日 - 台湾银行间拆款利率周四大致持稳，资金平稳宽裕令区间高位稳中 略走低。资金调度人员指出，今日是半年报结算日，得益于先前市场预先安排操作，今日资 金反而平稳充裕，供需大致平衡。 金融机构资调人士表示，今日仅有少数银行有资金缺口，市场调度倒也很平顺，没有大 缺大多。惟少数资金偏紧的行库午后紧急调度资金，才会让今日隔夜拆款加权平均利率收升 至0.209%，明天迈入月初及央行宣布再降息，料明日立即恢复低位水准。 〞现在大家都在猜要不要降隔拆利率，毕竟利率已经这么低了。〞一家大型官股银行交 易员说。 他并称，尽管央行一如预期降息半码，市场普遍预期明日央行再降三种天期存单利率各 7个基点，但对于央行是否再降隔夜拆款利率则是看法分歧。 也有交易员认为，央行或许会想要保持隔拆利率的弹性，将调降的时机点留待意外的时 点。 一家大型银行交易员则表示，近期密集的拆借已使额度大都额满，虽今日不能再拆出， 不过需求倒也平平。二周的拆款利率收盘区间高位略有下滑。 台湾央行周四召开季度理监事会议，一如预期决议降息半码(0.125个百分点)，重贴现 率降至1.375%。此为连续第四季降息半码。 本地时间17:51 今日报价 上日收盘 台币兑美元 32.286 32.343 台湾加权股价指数<.TWII 8,666.58 8,586.56 > 隔夜银行间拆款加权平均 0.209% 0.200% 利率 --隔夜拆款利率区间 0.200-0.250% 0.200-0.250% --一周拆款利率区间 0.200-0.380% 0.200-0.380% --两周拆款利率区间 0.200-0.370% 0.330-0.385% **短票利率平稳** 短票方面，交易员表示，今日的缺口很小，除了到期续约以外，大都不收新钱。今日反 而有大型银行进场买票，虽然金额不多，但有指标的宽松作用。 〞我刚好调整一些短天期的给他(大银行)，〞一家大型票券商交易员说。 也有交易员表示，由于大银行临时出来买票，但短票安排大多在前一下的下午早已敲定 ，因此并未承做。 据集保公司资料，上日自保30天短票成交加权平均利率0.365%，区间为0.35-0.38%，成 交量61.26亿台币；前日加权平均利率为0.372%，区间为0.36-0.38%，成交量60.94亿台币。 台湾央行周四发行3,161亿台币定存单，相较今日定期存单到期金额3,112.5亿台币，存 单发行余额增48.5亿。周五央行定存单到期金额为1,488亿。 拆款中心资料 显示，周四超额准备为435亿台币，累计超额准备1兆2,659亿台币 、加计前期1%的超额准备为1兆3,772亿台币。 **RP利率稳中趋松** 债券附买回(RP)市场方面，资调人士指出，今日是半年报结算日，部分投信面临赎回压 力，但寿险和银行的资金倒是充足无虞，调度算是相当平顺。 他们表示，央行虽如期降息，但各方对于明天央行是否引导短率向下并没有把握，对于 短率成本能否向下多保持观望。 〞货市部分，央行大多是见招拆招，没法预测。 〞一位大型票券商交易员说。 今天证券商与金融机构承作的短天期公债RP利率稳中偏下，今日主要在0.30-0.31%，上 日0.30-0.32%，与银行承作的公债RP利率则主要成交在0.32-0.33%，上日0.35-0.36%。至于 短天期及一个月天期公司债附买回利率则在0.37-0.38%，上日0.37-0.39%。 大型票券商与金融机构承作短天期公债附买回利率大致同上日，区间主要在0.23-0.28% ；与银行承做的债券附买回利率主要成交在0.35-0.37%左右。(完) (审校 张喜良)