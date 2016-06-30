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市场报道 | 2016年 6月 30日 星期四 16:57 BJT

全球贵金属：6月29日SPDR黄金持仓增加0.28%，iShares白银持仓持平

路透6月30日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓较周二增加0.28%
；同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓持平。
    
    以下为两支ETF的持仓量及变化情况：

    名称       持仓量(盎司)    日期    持仓量(盎司)     日期        变动    增减
    SPDR      30,545,173.6  6月29日    30,459,236.6   6月28日   85,937.0   0.28%
    iShares  333,544,890.8  6月29日   333,544,890.8   6月28日          0    持平
    (完)
        
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市      COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           

 (编译 刘秀红；审校 张明钧)

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