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亚洲 | 2016年 6月 30日 星期四 17:13 BJT

香港数据：5月底止外汇基金总资产增至35,775亿港元--金管局

路透香港6月30日 - 香港金融管理局（HKMA）周四公布，截至今年5月底外汇基金总资产为35,775亿港元，较上月底增加315亿港元。

其中，外币资产减少51亿港元，港元资产则增加366亿港元。

货币发行局帐目显示，5月底的货币基础为16,022亿港元，较4月底减0.3%或56亿港元。货币基础减少，主要是由于负债证明书总额减少。

外汇基金主要用以支持港元。香港自1983年起实行港元与美元挂钩的联系汇率制度。（完）

参看相关细节，可点选网址(here) (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)

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