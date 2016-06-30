亚洲橡胶：TOCOM期胶收高走出英国脱欧冲击，但第二季下挫近12%

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
“围绕英国退欧的担忧情绪减弱，帮助推动大宗商品价格回升，其中就包括期胶，”东京一位交易员称。
“日圆走软也给TOCOM期胶带来支撑，”该交易员补充称。
“不过期胶市场仍显脆弱。我认为由于供应过剩担忧持续存在，未来进一步上涨的空间将有限。”
上海期交所交投最活跃的9月期胶 上涨135元人民币，收于每吨11,425元人民币。
新加坡商品交易所(SICOM)7月期胶 最新报每公斤133.0美分，下跌1.4美分。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 蔡美珍/刘秀红；审校 孙茉莉/张荻)
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
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