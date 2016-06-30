路透基点：中国联塑集团寻求3亿美元的3.5年期子弹式贷款--TRLPC

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透香港6月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，建材生产商中国联塑集团正在涉足贷款市场，发起3.5年期子弹式贷款，目标融资3亿美元。
花旗集团、中国信托商业银行、恒生银行、汇丰、工银亚洲和台北富邦银行是此次贷款的牵头行兼簿记行，目前已进入一般联贷阶段。
汇丰是协调行，台北富邦银行是额度代理行兼文件准备行，恒生银行是签约仪式代理行。
此次贷款利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码185个基点。
受邀参贷行中，承贷2,000万美元及以上的银行，可获200个基点的综合收益，前端费用为52.5个基点，获得主办行头衔。承贷1,000至1,900万美元的银行，可获193个基点的综合收益，前端费用为28个基点，获得安排行头衔。
实地视察将在7月13日在广州顺德进行。承贷截至日期是7月底。
借贷方为中国联塑集团或其下属一家全资子公司，如果是后者，那么中国联塑集团将担任担保方。
所筹资金将用于一般企业用途，包括为2014年签署的两笔现有贷款进行再融资。
中国联塑集团的信用评级为Ba1/BB+ (穆迪/惠誉)。(完)
(编译 于春红; 审校 郑茵)
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