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亚洲 | 2016年 6月 30日 星期四 19:02 BJT

东南亚股市：多数收高，英国退欧冲击消退后市场持续复苏

涨跌    当日  今年以来  2015年
                                    最新报价    点数    涨跌%   涨跌%   收市价
    
    汤森路透东南亚指数   363.79     2.84   +0.79   +9.31   332.82
    新加坡                     2840.93    48.20   +1.73   -1.45  2882.73
    马来西亚                  1654.08    11.87   +0.72   -2.27  1692.51
    泰国                      1444.99     2.33   +0.16  +12.19  1288.02
    印尼                      5016.65    36.54   +0.73   +9.22  4593.01
    菲律宾                     7796.25    -2.28   -0.03  +12.14  6952.08
    越南                        632.26     2.14   +0.34   +9.19   579.03
    (完)
    
      
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
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    英股富时指数             德股DAX指数                
    法股CAC-40指数         

 (编译 王洋 审校 郑茵)

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