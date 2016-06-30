主要国家经济指标预测--7月1日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 6月30日(四) 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第二季 正4 正6 央行短观大型非制造业景气判断指数 正19 正22 央行短观小型制造业景气判断指数 负6 负4 央行短观小型非制造业景气判断指数 正1 正4 央行短观大型企业资本支出预估 +5.9% -0.9% 央行短观小型企业资本支出预估 -15.0% -19.3% 7月1日(五) 0000 韩国出口(较上年同期) 6月初值 -8.3% -6.0% 进口(较上年同期) -9.5% -9.0% 贸易收支(亿美元) -- 顺差70 0100 中国官方制造业采购经理人指数(PMI) 6月 50.0 50.1 官方非制造业PMI 6月 -- 53.1 0130 韩国日经/Markit制造业PMI 6月 -- 50.1 0145 中国财新制造业PMI 6月终值 49.1 49.2 0500 日本消费者信心指数 6月 -- 40.9 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 5月 -- -1.9% 0730 瑞士制造业PMI 6月 55.4 55.8 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 6月 52.5 52.4 0750 法国Markit制造业PMI 6月 47.9 47.9 0755 德国Markit/BME制造业PMI 6月 54.4 54.4 0800 欧元区Markit制造业PMI 6月终值 52.6 52.6 0800 意大利失业率 5月 11.6% 11.7% 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 6月 49.9 50.1 0900 欧元区失业率 5月 10.1% 10.2% 1345 美国Markit制造业PMI 6月终值 -- 51.4 1400 美国建筑支出(较前月) 5月 +0.6% -1.8% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 6月 51.4 51.3 制造业投入物价分项指数 63.5 63.5 制造业就业分项指数 49.0 49.2 制造业新订单分项指数 -- 55.7 -- 美国汽车销量年率(万辆) 6月 1,730 1,745 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 6月29日(三) 2350 日本工业生产 5月初值 -2.3% -0.1% 一个月预估值 +1.7% -- 两个月预估值 +1.3% -- 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 买超3,942 -- 外资投资日本股票(亿日圆) 卖超1,842 -- 6月30日(四) 0130 澳洲民间部门信贷 5月 +0.4% -- 房屋信贷 +0.5% -- 0500 日本建筑订单(较上年同期) 5月 +34.5% -- 房屋开工(较上年同期) +9.8% +4.8% 0600 德国实质零售销售(较前月) 5月 +0.9% +0.7% (较上年同期) +2.6% +3.0% 0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 6月初值 +0.3% +0.3% 0645 法国消费者支出(较前月) 5月 -0.7% -0.1% 0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 +0.3% -- 0700 瑞士KOF领先成长指标 6月 102.4 102.8 0755 德国经季节调整失业人数变化(万人) 6月 减少0.6 减少0.5 未经季节调整失业人数(万人) 261.4 261.0 经季节调整失业率 6.1% 6.1% 经季节调整失业人数(万人) 269.0 -- 0800 意大利公共赤字与GDP之比 第一季 4.7% -- 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季 +0.4% +0.4% (较上年同期) +2.0% +2.0% 0830 英国企业投资(较前季) 第一季 -0.6% -- (较上年同期) -0.8% -- 0830 英国经常帐收支(亿英镑) 第一季 赤字325.93 赤字271.0 0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)6月初值 +0.1% 持平 0900 意大利CPI(较前月) 6月初值 +0.1% +0.3% (较上年同期) -0.4% -0.2% HICP(较前月) +0.1% +0.2% (较上年同期) -0.3% -0.2% 1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月) 5月 +0.5% -- (较上年同期) -3.7% -- 1230 美国一周初请失业金人数(万人) 6月25日当周 26.8 26.7 四周均值(万人) 26.675 -- 续请失业金人数(万人) 6月18日当周 212.0 215.0 1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月) 4月 +0.1% +0.1% 1230 加拿大工业产品价格(较前月) 5月 +1.1% +0.4% (较上年同期) -1.1% -- 原材料价格(较前月) +6.7% +5.0% (较上年同期) -10.6% -- 1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI) 6月 56.8 50.7 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 持平 +0.1% (较上年同期) +0.8% +0.8% 2300 韩国经常帐收支(亿美元) 5月 盈余81.2 -- 2330 日本所有家庭支出(较上年同期) 5月 -1.1% -1.4% 所有家庭支出(较前月) -1.5% -0.2% 2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 5月 -0.4% -0.4% 全国整体CPI -0.4% -- 东京地区核心CPI(较上年同期) 6月 -0.5% -0.5% 东京地区整体CPI -0.5% -- 2330 日本求才求职比 5月 1.36 1.35 失业率 3.2% 3.2% 2330 澳洲AIG制造业指数 6月 51.8 51.0 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李春喜/郑茵; 审校 张若琪)