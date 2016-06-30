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亚洲 | 2016年 7月 1日 星期五 07:35 BJT

****主要国家经济指标预测--7月1日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       预估值      前值  
     
    6月30日(四)        
    2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数        第二季          正4       正6
             央行短观大型非制造业景气判断指数                     正19      正22
             央行短观小型制造业景气判断指数                        负6       负4
             央行短观小型非制造业景气判断指数                      正1       正4
             央行短观大型企业资本支出预估                        +5.9%     -0.9%
             央行短观小型企业资本支出预估                       -15.0%    -19.3%
    
    7月1日(五)
    0000 韩国出口(较上年同期)                    6月初值         -8.3%     -6.0%
             进口(较上年同期)                                    -9.5%     -9.0%
             贸易收支(亿美元)                                      --     顺差70
    0100 中国官方制造业采购经理人指数(PMI)           6月          50.0      50.1
             官方非制造业PMI                         6月           --       53.1
    0130 韩国日经/Markit制造业PMI                    6月           --       50.1
    0145 中国财新制造业PMI                       6月终值          49.1      49.2
    0500 日本消费者信心指数                          6月           --       40.9
    0715 瑞士零售销售(较上年同期)                    5月           --      -1.9%
    0730 瑞士制造业PMI                               6月          55.4      55.8
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                 6月          52.5      52.4
    0750 法国Markit制造业PMI                         6月          47.9      47.9
    0755 德国Markit/BME制造业PMI                     6月　　  　  54.4      54.4
    0800 欧元区Markit制造业PMI                   6月终值          52.6      52.6
    0800 意大利失业率                                5月         11.6%     11.7%
    0830 英国Markit/CIPS制造业PMI                    6月          49.9      50.1
    0900 欧元区失业率                                5月         10.1%     10.2%
    1345 美国Markit制造业PMI                     6月终值           --       51.4
    1400 美国建筑支出(较前月)                        5月         +0.6%     -1.8%
    1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数             6月          51.4      51.3
             制造业投入物价分项指数                               63.5      63.5
             制造业就业分项指数                                   49.0      49.2
             制造业新订单分项指数                                  --       55.7
     --  美国汽车销量年率(万辆)                      6月         1,730     1,745  
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值
    
    6月29日(三)
    2350 日本工业生产                             5月初值        -2.3%     -0.1% 
             一个月预估值                                        +1.7%       --       
             两个月预估值                                        +1.3%       --       
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                   前周     买超3,942       --   
         外资投资日本股票(亿日圆)                            卖超1,842       --   

    6月30日(四)
    
    0130 澳洲民间部门信贷                            5月         +0.4%       --
             房屋信贷                                            +0.5%       --
    0500 日本建筑订单(较上年同期)                    5月        +34.5%       --
             房屋开工(较上年同期)                                +9.8%     +4.8%
    0600 德国实质零售销售(较前月)                    5月         +0.9%     +0.7%
                         (较上年同期)                            +2.6%     +3.0%      
    0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 6月初值        +0.3%     +0.3%    
    0645 法国消费者支出(较前月)                      5月         -0.7%     -0.1%      
    0645 法国生产者物价指数(PPI)(较前月)             5月         +0.3%       --       
    0700 瑞士KOF领先成长指标                         6月         102.4     102.8      
    0755 德国经季节调整失业人数变化(万人)            6月       减少0.6   减少0.5  
             未经季节调整失业人数(万人)                          261.4     261.0   
             经季节调整失业率                                     6.1%      6.1%    
             经季节调整失业人数(万人)                            269.0       --       
    0800 意大利公共赤字与GDP之比                  第一季          4.7%       --       
    0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季)        　  第一季 　      +0.4%　   +0.4%      
                          (较上年同期)                           +2.0%     +2.0%      
    0830 英国企业投资(较前季)                     第一季　　     -0.6%  　 　--　　　 
　　　　　　　　　　(较上年同期)　　　　　　　　　　　　　       -0.8% 　　　-- 　　  
    0830 英国经常帐收支(亿英镑)                   第一季    赤字325.93 赤字271.0  
    0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)6月初值       +0.1%      持平      
    0900 意大利CPI(较前月)                         6月初值       +0.1%     +0.3%      
                  (较上年同期)                                   -0.4%     -0.2%      
               HICP(较前月)                                      +0.1%     +0.2%      
                   (较上年同期)                                  -0.3%     -0.2%      
    1000 意大利生产者物价指数(PPI)(较前月)          5月          +0.5%       --       
                              (较上年同期)                       -3.7%       --       
    1230 美国一周初请失业金人数(万人)          6月25日当周        26.8      26.7       
                 四周均值(万人)                                 26.675       --       
                 续请失业金人数(万人)          6月18日当周       212.0     215.0      
    1230 加拿大国内生产总值(GDP)(较前月)            4月          +0.1%     +0.1%      
    1230 加拿大工业产品价格(较前月)                 5月          +1.1%     +0.4%      
                           (较上年同期)                          -1.1%       --       
               原材料价格(较前月)                                +6.7%     +5.0%      
                         (较上年同期)                           -10.6%       --      
    1345 美国芝加哥采购经理人指数(PMI)              6月           56.8      50.7       
    2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月)            6月           持平     +0.1%      
                                (较上年同期)                     +0.8%     +0.8%     
    2300 韩国经常帐收支(亿美元)                     5月       盈余81.2       --   
    2330 日本所有家庭支出(较上年同期)               5月          -1.1%     -1.4%     
             所有家庭支出(较前月)                                -1.5%     -0.2%     
    2330 日本全国核心消费者物价指数(CPI)(较上年同期) 5月         -0.4%     -0.4%     
             全国整体CPI                                         -0.4%       --      
             东京地区核心CPI(较上年同期)            6月          -0.5%     -0.5%     
             东京地区整体CPI                                     -0.5%       --      
    2330 日本求才求职比                             5月           1.36      1.35      
             失业率                                               3.2%      3.2% 
    2330 澳洲AIG制造业指数                          6月           51.8      51.0   

    (完)            
    
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 李春喜/郑茵; 审校 张若琪)

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