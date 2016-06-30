马来西亚期市：棕榈油期货逆转盘中跌势收高1.3%，追随外部市场升势

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透吉隆坡6月30日 - 马来西亚棕榈油期货周四从早盘的跌势中反弹，盘终收高1.3%，市场从超卖中复苏，同时豆油的涨势也提振人气。
6月棕榈油累计下跌10.2%，因基本面疲弱。交易员预计，自目前到今年最后一季，棕榈油产量将呈现季节性增长，而出口一直到10月末的排灯节都将放缓。
指标9月棕榈油期货 收高1.3%至每吨2,353马币(584.60美元)。
该合约周三曾一度跌至七个月低点2,317马币，而且本周是连续第四周下滑。本季度棕榈油下跌13.7%，为2015年第一季以来首次季度下滑，并且2012年9月当季来最大季度跌幅。
成交量为50,864口。
吉隆坡的一位交易员说：“市场超卖，现正在回弹。”
“还有外部市场的原因。芝加哥豆油和大连棕榈油(也走升)。”
船货验证机构的数据显示，马来西亚6月棕榈油出口较前月下滑9-11%。
大连商品交易所9月棕榈油 上涨0.8%。
芝加哥期货交易所(CBOT)12月豆油 上涨1.3%，大连商品交易所9月豆油 上涨1.2%。(完)
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(编译 王洋; 审校 郑茵)
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