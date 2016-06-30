国际油市：380-cst燃料油跨月正价差和现货贴水走阔，尽管库存下降

全球金市：黄金升至11月以来最高，特朗普言论引发政治不确定性
路透1月16日 - 金价周一攀升至逾七周以来最高水准，因美国当选总统特朗普就北大西洋公约组织(NATO)和中国发表讲话后，引发政治不确定性，燃点对黄金的买盘。
路透新加坡6月30日 - 亚洲380-cst燃料油近月7月/8月跨月价差及现货贴水周四小跌，尽管新加坡陆上燃料油库存下降至十周低点。
“今天市场走弱有点奇怪，不过，或许是交易商在昨日上涨后稍事喘息，”一位在新加坡的交易员说。
跨月正价差周四拓宽至每吨较新加坡报价贴水1.25美元，比前一日结算价下跌0.25美元。
现货市场上，380-cst燃料油较新加坡报价贴水较前一日收盘水平走阔0.46美元，报每吨贴水1.57美元。
新加坡国际企业发展局(IES)最新的数据显示，6月29日当周新加坡陆上馏分油库存下降265.6万桶至十周低点2,556万桶，比之前的一周低9.4%，比6月1日当周则低出18%。
6月29日当周新加坡的燃料油净进口量比之前的一周高出77%，总计为113.6万吨。
委内瑞拉和荷兰迄今是对新加坡净出口最多的国家，分别出口56.3万吨和55万吨，其次是马来西亚出口了11.7万吨，印尼出口了12万吨。
新加坡燃料油出口的三大目的地分别是韩国、中国和日本，这三国分别吸收了15.8万吨、9.1万吨和8万吨。
新加坡现货市场据报有三笔交易达成。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王洋; 审校 母红)
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