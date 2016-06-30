金属期市：锌价触及一年最高水准，创2010年第三季来最佳季度表现

* 锌价第二季升幅为2010年第三季来最大

* 库存仍然充足

* 锌加工费用降至110美元/吨

路透伦敦6月30日 - 期锌价格周四升至近一年最高水准，因对市场供应紧张和潜在的供应短缺的预期助燃买盘，不过库存充裕令消费者很容易获得。

伦敦金属交易所(LME)三个月期锌 收涨0.7%，报每吨2,104.5美元，稍早触及7月15日来最高的2,116美元。

锌价第二季迄今上涨超过15%，为2010年第三季来最好表现的一季，令本年迄今升幅达到30%。

“供应不断收紧，尽管需求不是抢眼，但似乎一直良好。不过，锌价看来有些过热，”咨询公司CRU锌研究部门主管Graham Deller说。

“库存充足，我认为任何消费者需要更多锌都不会遇到问题。”

根据国际铅锌研究小组(ILZSG)，截至4月底，全球锌库存为大约150万吨。分析师预计，今年全球锌需求为大约1,400万吨。

在LME监控的仓库中，锌库存达到44.3175万吨，至3月中来最高水准，今年迄今库存增加超过16%。

交易商表示，近几周的价格升幅大部份是因为基金买入，阻力位预计在大约2,180美元，此为费波纳奇回档技术位。

不过，分析师表示，矿山关闭造成精炼锌存在实实在在的供应短缺，这从加工精炼费用中反映出来，CRU表示，加工费用目前降至110美元，今年初时为140美元，去年底为每吨约180-200美元。

三个月期铜 收涨0.1%，报每吨4,845美元，稍早触及5月5日来最高4,865美元。