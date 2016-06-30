芝加哥期市：CBOT玉米下跌，农业部种植面积和库存数据利空

标题新闻：墨西哥央行副总裁Javier Guzman称，央行不排除在特殊情况下进一步干预外汇市场
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路透芝加哥6月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四下跌约3%，近月合约触及两个半月低位，此前美国农业部(USDA)称，玉米种植面积超过于分析师预期。
CBOT-7月玉米 收跌14美分，报每蒲式耳3.58-3/4美元
USDA预计，美国2016年玉米种植面积为9,410万英亩，高于报告公布前分析师的最高预期，面积较上年上升7%。
美国农业部也公布，截至6月1日，美国玉米库存为47.22亿蒲式耳，高于报告公布前的分析师预估区间，暗示当季需求弱于预期。
USDA称，周度出口销售旧作玉米规模不及分析师预期，但农业部透过每日报告系统报告，新销售12.04万吨美国玉米到墨西哥。
CBOT-7月玉米期货在首个交割通知日总计交割176口合约，和0-200口的市场预期一致。
本月，近月玉米合约 下跌46美分或11%，本季上涨7-1/4美分或2%。
今日CBOT玉米期货成交量预计为599,840口。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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