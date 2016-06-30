纽约期市：期棉下挫逾2%，因美国农业部种植面积报告利空

标题新闻：墨西哥央行副总裁Javier Guzman称，央行不排除在特殊情况下进一步干预外汇市场
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路透6月30日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四下挫逾2%，录得逾九个月来最大单日跌幅，此前美国政府上调全年棉花种植面积数据。
美国农业部周四表示，2016年美国农户的棉花种植面积为1,002万英亩，高于市场预期。市场预计的平均种植面积是小于农业部在3月的预估956万英亩。
“种植报告驱散了棉花市场的利多动能，之后市场有点儿被抛售，”英国贸易商Plexus Cotton风险管理部们董事Peter Egli说。
市场也评估美国出口销售报告。该报告显示，在截至6月23日该周，销售大陆棉总计58,700出口包，较之前一周下降66%。
ICE-12月期棉 收低1.68美分，或2.55%，报每磅64.17美分，盘中交易区间为64.15-66.42美分。
美元指数 升0.28%，汤森路透核心商品CRB指数 下跌1.06%。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李军)
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