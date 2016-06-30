芝加哥期市：小麦期货因空头回补收升，但本季大跌9%

路透芝加哥6月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收涨，因在月末和季末前，商品基金回补空头，尽管美国种植面积数据利空。

近月CBOT软红小麦 收涨1-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，此前降至2007年4月来近月合约最低的4.23美元。

本月，近月CBOT小麦 跌33-1/4美分，或约7%，该合约本季跌42-1/4美分或约9%，受累于全球小麦库存充足。

美国农业部(USDA)的预估显示，2016年美国小麦种植面积总计为5,080万英亩，高于分析师预估均值。

USDA预计，截至6月1日，小麦库存为9.81亿蒲式耳，符合分析师预期。

今日CBOT小麦期货预估成交量为170,443口。(完)

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