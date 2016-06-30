芝加哥期市：小麦期货因空头回补收升，但本季大跌9%

标题新闻：墨西哥央行副总裁Javier Guzman称，央行不排除在特殊情况下进一步干预外汇市场
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路透芝加哥6月30日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四收涨，因在月末和季末前，商品基金回补空头，尽管美国种植面积数据利空。
近月CBOT软红小麦 收涨1-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，此前降至2007年4月来近月合约最低的4.23美元。
本月，近月CBOT小麦 跌33-1/4美分，或约7%，该合约本季跌42-1/4美分或约9%，受累于全球小麦库存充足。
美国农业部(USDA)的预估显示，2016年美国小麦种植面积总计为5,080万英亩，高于分析师预估均值。
USDA预计，截至6月1日，小麦库存为9.81亿蒲式耳，符合分析师预期。
今日CBOT小麦期货预估成交量为170,443口。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
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新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 母红)
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路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。