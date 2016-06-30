美股盘后：美光急挫10%，此前公布第三季业绩和财测不及预期

欧洲股市：收跌，因金融股下跌盖过眼镜生产商上涨带来的提振
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
路透6月30日 - 美光 周四在美股盘后急挫10%，此前该公司公布第三季营收不及分析师预期，预计第四季意外亏损，且透过集中减少公司项目和裁员，以降低成本。
美光公布，截至6月2日的会计年度第三季营收骤降24.8%，至29亿美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期营收29.6亿美元。
美光预计第四季经调整后每股亏损0.16-0.24美元，分析师预期为每股收益0.03美元。
美光第三季净亏损为2.15亿美元，或每股亏损0.21美元，上年同期分别净利4.91亿美元或每股收益0.42美元。
经调整后，每股亏损0.08美元，分析师预期为每股亏损0.09美元。(完)
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透约翰内斯堡1月16日 - 南非兰特兑美元周一回落，下跌逾1%，因在特朗普周五就任美国总统之前的紧张情绪，打击了对全球风险货币的需求。