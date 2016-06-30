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市场报道 | 2016年 7月 1日 星期五 04:44 BJT

美股盘后：美光急挫10%，此前公布第三季业绩和财测不及预期

路透6月30日 - 美光 周四在美股盘后急挫10%，此前该公司公布第三季营收不及分析师预期，预计第四季意外亏损，且透过集中减少公司项目和裁员，以降低成本。

美光公布，截至6月2日的会计年度第三季营收骤降24.8%，至29亿美元，根据汤森路透I/B/E/S，分析师预期营收29.6亿美元。

美光预计第四季经调整后每股亏损0.16-0.24美元，分析师预期为每股收益0.03美元。

美光第三季净亏损为2.15亿美元，或每股亏损0.21美元，上年同期分别净利4.91亿美元或每股收益0.42美元。

经调整后，每股亏损0.08美元，分析师预期为每股亏损0.09美元。(完) 　　

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