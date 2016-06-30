加拿大股市：三连涨，二季度劲升4.2%

标题新闻：墨西哥央行副总裁Javier Guzman称，央行不排除在特殊情况下进一步干预外汇市场
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路透多伦多6月30日 - 加拿大主要股指周四收高，金矿股上涨抵销金融股下跌带来的压力，且提振大盘连涨第三日。
加拿大主要股指在6月基本持平，但本周上升1.2%，第二季上涨4.2%。金矿股扶助抑制上周英国决定退欧引发的抛售压力。周五为加拿大国庆日假期，市场休市一天。
黄金在英国退欧公投后上涨至两年高位。现货金 上升0.3%。
多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收涨27.8点，或0.2%，至14,064.54点，盘中触及6月23日来最高14,106.79点。
10大类股中有八种收升。能源股微幅上升0.1%，油价走软限制了能源股的升幅。材料股攀升1.1%。
工业股涨0.4%，因铁路股攀升，对利率反应敏感的公用事业股上扬0.8%。
加拿大统计局周四公布，该国4月国内生产总值(GDP)较前月增长0.1%，而之前的两个月曾连续萎缩。 (完)
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路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透米兰1月16日 - 欧洲股市周一走低，因金融股下跌带来的拖累，盖过眼镜生产商Luxottica 和Essilor 上涨带来的提振。两公司之前同意合并，交易价值为460亿欧元。