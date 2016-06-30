加拿大股市：三连涨，二季度劲升4.2%

路透多伦多6月30日 - 加拿大主要股指周四收高，金矿股上涨抵销金融股下跌带来的压力，且提振大盘连涨第三日。

加拿大主要股指在6月基本持平，但本周上升1.2%，第二季上涨4.2%。金矿股扶助抑制上周英国决定退欧引发的抛售压力。周五为加拿大国庆日假期，市场休市一天。

黄金在英国退欧公投后上涨至两年高位。现货金 上升0.3%。

多伦多证交所S&P/TSX综合股指 收涨27.8点，或0.2%，至14,064.54点，盘中触及6月23日来最高14,106.79点。

10大类股中有八种收升。能源股微幅上升0.1%，油价走软限制了能源股的升幅。材料股攀升1.1%。

工业股涨0.4%，因铁路股攀升，对利率反应敏感的公用事业股上扬0.8%。