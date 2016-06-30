南非汇市：兰特兑美元上涨，因贸易顺差超预期

欧元债市：DBRS降评消息推升意大利公债收益率，英国退欧疑虑支撑德债
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
路透约翰内斯堡6月30日 - 南非兰特兑美元周四扭转稍早跌势，上涨最多1%，此前数据显示5月贸易顺差为2010年来最大。
兰特兑美元从日低14.9750兰特升至高位14.6000，此前南非公布，5月贸易顺差187.3亿兰特，大于预期，4月为贸易逆差1.27亿兰特。
1550 GMT，兰特兑美元报14.7375兰特，较周三尾盘14.7850兰特上涨0.3%。
兰特兑欧元 涨0.6%，兑英镑 劲升1.6%，英国退欧仍然打压英镑表现。(完)
路透伦敦1月16日 - 意大利公债收益率(殖利率)周一小幅上扬，此前信评机构DBRS调降意大利主权信用评等，这可能导致意大利银行业融资成本上升。
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路透约翰内斯堡1月16日 - 南非兰特兑美元周一回落，下跌逾1%，因在特朗普周五就任美国总统之前的紧张情绪，打击了对全球风险货币的需求。