《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月30日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 79.53 +1.49 +1.91 3454978 京东 21.23 +0.84 +4.12 14122239 新浪 51.87 +0.56 +1.09 452356 搜狐 37.86 +0.32 +0.85 178746 网易 193.22 +11.74 +6.47 2497149 百度 165.15 +0.74 +0.45 1808893 台湾 台湾积体电路 26.23 +0.43 +1.67 2771682 联电 1.99 -0.01 -0.50 104677 日月光 5.58 +0.14 +2.57 323198 矽品精密 7.66 +0.11 +1.46 633747 和信超媒体 2.45 +0.02 +0.89 16800 友达 3.49 +0.30 +9.40 324468 中华电信 36.30 +0.75 +2.11 108228 台湾国际航电 42.42 +0.99 +2.39 909516 香港 中国移动 57.90 +0.63 +1.10 159048 中国联通 10.41 +0.19 +1.86 105893 中国电信 44.99 +0.49 +1.10 9086 中芯国际 4.05 -0.02 -0.49 14468 电讯盈科 6.80 +0.20 +2.72 249 (完) 美国股市 标准普尔主要分类指数 美股盘前/盘后 美股一周展望 Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股 Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股 Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股 美股盘中英文报导 中港台企业ADR报价一览表 股市新闻 加拿大股市报导 欧洲股市报导 日本股市报导 香港股市报导 中国股市报导 澳洲股市报导 台湾股市报导 韩国股市报导 东南亚股市报导 (整理 戴素萍 审校 龚芳)