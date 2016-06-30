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亚洲 | 2016年 7月 1日 星期五 06:14 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--6月30日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
    
    公司名        股票代码   收盘价    涨跌   涨跌幅%   成交量
    
    中国
    阿里巴巴          79.53    +1.49    +1.91   3454978
    京东                21.23    +0.84    +4.12  14122239
    新浪              51.87    +0.56    +1.09    452356
    搜狐              37.86    +0.32    +0.85    178746
    网易             193.22   +11.74    +6.47   2497149
    百度             165.15    +0.74    +0.45   1808893
    
    台湾
    台湾积体电路       26.23    +0.43    +1.67   2771682
    联电                1.99    -0.01    -0.50    104677
    日月光              5.58    +0.14    +2.57    323198
    矽品精密           7.66    +0.11    +1.46    633747
    和信超媒体         2.45    +0.02    +0.89     16800
    友达                3.49    +0.30    +9.40    324468
    中华电信           36.30    +0.75    +2.11    108228
    台湾国际航电      42.42    +0.99    +2.39    909516
    
    香港
    中国移动           57.90    +0.63    +1.10    159048
    中国联通           10.41    +0.19    +1.86    105893
    中国电信           44.99    +0.49    +1.10      9086
    中芯国际            4.05    -0.02    -0.49     14468
    电讯盈科         6.80    +0.20    +2.72       249
    (完)
    
      
    美国股市                  标准普尔主要分类指数  
    美股盘前/盘后         美股一周展望               
    Nasdaq最活跃个股         纽约证交所最活跃个股        
    Nasdaq涨幅居前个股       纽约证交所涨幅居前个股      
    Nasdaq跌幅居前个股       纽约证交所跌幅居前个股      
    美股盘中英文报导    中港台企业ADR报价一览表   
   股市新闻               加拿大股市报导              
    欧洲股市报导             日本股市报导                 
    香港股市报导             中国股市报导                
    澳洲股市报导             台湾股市报导                
    韩国股市报导             东南亚股市报导              

 (整理 戴素萍 审校 龚芳)

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