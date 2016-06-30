更新版 1-《全球汇市》英镑兑美元急挫1.6%，因英央行总裁称需祭出更多刺激举措

(新增文末表格) 路透纽约6月30日 - 美元兑英镑和欧元周四上涨，结束了两日连跌走势，此前英国央行 总裁卡尼称，他认为需要采取更多刺激举措。而彭博的一份报导暗示，欧洲央行可能进一步 放宽政策。 卡尼称，在上周英国公投意外决定退出欧盟后，英国央行可能需要在夏季祭出更多刺激 举措来提振经济。 投资者已预计，英国央行会在7月或者8月会议上降息，还将扩大规模达3,750亿英镑的 债券购买计划。目前英国利率已处于0.5%的纪录低位。 英镑跌逾1.6%，至1.3207美元的盘中低位，距离周一触及的1.3122美元的31年低位不到 1美分；而后英镑缩小跌幅，最新跌1.1%，报1.3282美元。 “卡尼今天的讲话相当于确认了英镑整体利空的观点，”道明证券资深外汇策略师Maze n Issa称，该行预计英国央行将在8月降息50个基点，到年底英镑可能跌至1.2美元。 欧元兑美元下跌，此前彭博援引未具名欧元区官员报导称，在英国脱欧后，欧洲央行考 虑放宽公债购买规定，以确保市场上有足够的债券供其购买。 欧元 最新下跌0.34%，报1.1086美元，盘中低见1.1026美元。欧元在英国公投决 定脱欧后于上周五触及1.0909美元的三个半月低位。美元兑日圆 也上涨，最新涨0.4% ，报103.23日圆。 今日为第二季度最后一天，英镑本季度势将录得2008年第四季以来最差表现。 美元兑日圆将录得8.3%的季度跌幅，为2008年第四季以来最大。美元指数 本季度 势将上涨约1.5%。 今日 上日 当日 今年以来 2015年 收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1104 1.1123 -0.17 +2.25 1.0860 美元/日圆 103.25 102.81 +0.43 -14.17 120.30 欧元/日圆 114.60 114.40 +0.17 -12.16 130.47 美元/瑞郎 0.9759 0.9795 -0.37 -2.59 1.0018 英镑/美元 1.3306 1.3424 -0.88 -9.72 1.4738 美元/加元 1.2923 1.2929 -0.05 -6.62 1.3839 美元/离岸人民币 6.6684 6.6534 +0.23 +1.53 6.5680 澳元/美元 0.7450 0.7448 +0.03 +2.41 0.7275 欧元/瑞郎 1.0837 1.0896 -0.54 -0.45 1.0886 欧元/英镑 0.8340 0.8286 +0.65 +13.21 0.7367 新西兰元/美元 0.7130 0.7110 +0.28 +4.47 0.6825 美元/挪威克朗 8.3611 8.3919 -0.37 -5.42 8.8398 欧元/挪威克朗 9.2875 9.3355 -0.51 -3.27 9.6011 美元/瑞典克朗 8.4573 8.4514 +0.07 +0.13 8.4465 欧元/瑞典克朗 9.3933 9.4086 -0.16 +2.43 9.1705 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完)