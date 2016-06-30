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亚洲 | 2016年 7月 1日 星期五 06:16 BJT

更新版 1-《全球汇市》英镑兑美元急挫1.6%，因英央行总裁称需祭出更多刺激举措

(新增文末表格)
    路透纽约6月30日 - 美元兑英镑和欧元周四上涨，结束了两日连跌走势，此前英国央行
总裁卡尼称，他认为需要采取更多刺激举措。而彭博的一份报导暗示，欧洲央行可能进一步
放宽政策。
    
    卡尼称，在上周英国公投意外决定退出欧盟后，英国央行可能需要在夏季祭出更多刺激
举措来提振经济。
    
    投资者已预计，英国央行会在7月或者8月会议上降息，还将扩大规模达3,750亿英镑的
债券购买计划。目前英国利率已处于0.5%的纪录低位。
    
    英镑跌逾1.6%，至1.3207美元的盘中低位，距离周一触及的1.3122美元的31年低位不到
1美分；而后英镑缩小跌幅，最新跌1.1%，报1.3282美元。
    
    “卡尼今天的讲话相当于确认了英镑整体利空的观点，”道明证券资深外汇策略师Maze
n Issa称，该行预计英国央行将在8月降息50个基点，到年底英镑可能跌至1.2美元。
    
    欧元兑美元下跌，此前彭博援引未具名欧元区官员报导称，在英国脱欧后，欧洲央行考
虑放宽公债购买规定，以确保市场上有足够的债券供其购买。
    
    欧元 最新下跌0.34%，报1.1086美元，盘中低见1.1026美元。欧元在英国公投决
定脱欧后于上周五触及1.0909美元的三个半月低位。美元兑日圆 也上涨，最新涨0.4%
，报103.23日圆。
    
    今日为第二季度最后一天，英镑本季度势将录得2008年第四季以来最差表现。
    
    美元兑日圆将录得8.3%的季度跌幅，为2008年第四季以来最大。美元指数 本季度
势将上涨约1.5%。     
    
                                 今日     上日    当日  今年以来  2015年
                                收市价   收市价   涨跌%   涨跌%   收市价
    欧元/美元            1.1104   1.1123   -0.17   +2.25   1.0860
    美元/日圆            103.25   102.81   +0.43  -14.17   120.30
    欧元/日圆         114.60   114.40   +0.17  -12.16   130.47
    美元/瑞郎            0.9759   0.9795   -0.37   -2.59   1.0018
    英镑/美元            1.3306   1.3424   -0.88   -9.72   1.4738
    美元/加元            1.2923   1.2929   -0.05   -6.62   1.3839
    美元/离岸人民币    6.6684   6.6534   +0.23   +1.53   6.5680
    澳元/美元            0.7450   0.7448   +0.03   +2.41   0.7275
    欧元/瑞郎         1.0837   1.0896   -0.54   -0.45   1.0886
    欧元/英镑         0.8340   0.8286   +0.65  +13.21   0.7367
    新西兰元/美元        0.7130   0.7110   +0.28   +4.47   0.6825
    美元/挪威克朗        8.3611   8.3919   -0.37   -5.42   8.8398
    欧元/挪威克朗     9.2875   9.3355   -0.51   -3.27   9.6011
    美元/瑞典克朗        8.4573   8.4514   +0.07   +0.13   8.4465
    欧元/瑞典克朗     9.3933   9.4086   -0.16   +2.43   9.1705
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)

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