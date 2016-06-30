金砖国家：6月30日股汇市收盘纵览

纽约期市：罗布斯塔咖啡攀升至四年半高位，受巴西减产忧虑提振
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
路透7月1日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币6月30日(周四)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收盘上涨1.49%，报834.1点。
中国股市：沪综指震荡微收跌，上攻动能减弱市场暂作休整
中国汇市：人民币小幅收升，午后离岸市场受消息扰动大幅震荡
香港股市：延续反弹走势收高1.8%，因英国退欧引发的恐慌情绪减弱
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巴西股市：受全球投资者信心回升提振，指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.03%，报51,526.926点。
巴西汇市：雷亚尔连续第三天升值，全球风险偏好回温，推动雷亚尔近一年来首次升破3.20水平。雷亚尔兑美元 收报3.2126/33，上日收报3.2365/70。6月雷亚尔大涨11.05%，创13年来单月最大升幅。
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南非股市：小幅收高，且为连续第三日上涨。指标Top-40指数 收盘上涨0.53%，报45,974.31点；大盘综合指数 收盘上涨0.63%，报52,217.72点。
南非汇市：兰特兑美元上涨，因贸易顺差超预期
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印度股市：收高，收复上周五英国公投后的跌幅，因投资者聚焦于国内经济前景改善。BSE指数 收盘上涨0.97%，报26,999.72点；NSE指数 收盘上涨1.02%，报8,287.75点。NSE指数第二季涨幅超过7%，为2014年第二季以来单季最大涨幅，且是五个季度来首次上涨。
印度汇市：卢比上涨，国内股市上扬帮助缓解了外资流出担忧。卢比兑美元 收报67.52/67.53，上日收报67.6750/67.6850。卢比/美元第二季连续第五个季度下跌，并创去年第三季以来最大跌幅。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 收盘下跌0.06%，报930.77点；MSCI明晟俄罗斯指数 收盘下跌0.04%，报483.4点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 贬值0.22%，报63.99；卢布兑欧元 升值0.04%，报71.00。(完)
(编译 王兴亚；审校 张若琪)
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
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