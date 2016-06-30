金砖国家：6月30日股汇市收盘纵览

巴西股市：受全球投资者信心回升提振，指标股指Bovespa指数 收盘上涨1.03%，报51,526.926点。

南非股市：小幅收高，且为连续第三日上涨。指标Top-40指数 收盘上涨0.53%，报45,974.31点；大盘综合指数 收盘上涨0.63%，报52,217.72点。

印度股市：收高，收复上周五英国公投后的跌幅，因投资者聚焦于国内经济前景改善。BSE指数 收盘上涨0.97%，报26,999.72点；NSE指数 收盘上涨1.02%，报8,287.75点。NSE指数第二季涨幅超过7%，为2014年第二季以来单季最大涨幅，且是五个季度来首次上涨。