《汇市简讯》美元/日圆反弹但势头脆弱，103.55-58存在强劲阻力

纽约期市：罗布斯塔咖啡攀升至四年半高位，受巴西减产忧虑提振
路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
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* 美元/日圆处于脆弱的反弹模式中，主要央行持鸽派政策立场，刺激冒险意愿反弹
* 英国公投退欧后，美元隔夜反弹至103.40的高点，因英国央行和欧洲央行发表鸽派言论
* 美元/日圆在103.55-58存在强劲阻力，分别为6月16日和21日触及的前次低点
* 103.86前方有卖家，此处为公投退欧带来冲击后，汇价从106.8跌至99.00的61.8%回档位
* 102.50处的买盘将在美国长周末假期来临前支撑美元
(完)
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路透伦敦1月16日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡周一升至四年半高位，受巴西干旱天气忧虑提振；伦敦可可下滑，此前发布的第四季欧洲加工数据低于预期。
路透伦敦1月16日 - 期铜周一下跌，因美元走强促使部分投资者锁定获利，中美两国上周发布的乐观数据，刺激期铜在隔夜交易时段升至五周高位。
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