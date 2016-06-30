《汇市简讯》美元/日圆反弹但势头脆弱，103.55-58存在强劲阻力

2338GMT -

* 美元/日圆处于脆弱的反弹模式中，主要央行持鸽派政策立场，刺激冒险意愿反弹

* 英国公投退欧后，美元隔夜反弹至103.40的高点，因英国央行和欧洲央行发表鸽派言论

* 美元/日圆在103.55-58存在强劲阻力，分别为6月16日和21日触及的前次低点

* 103.86前方有卖家，此处为公投退欧带来冲击后，汇价从106.8跌至99.00的61.8%回档位

* 102.50处的买盘将在美国长周末假期来临前支撑美元

(完)

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