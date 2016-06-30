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亚洲 | 2016年 7月 1日 星期五 07:49 BJT

《中国报摘》--中国证券报7月1日

* 头版头条:

--中国证监会新闻发言人张晓军表示，外资机构在境内开展私募证券基金管理业务，需在境内设立机构，在境内非公开募集资金，投资境内资本市场，为境内合格投资者提供资产管理服务，不涉及跨境资本流动。

　

* 其他:

--多位券商人士预计，6月银行新增信贷料延续5月的增长态势，应该在1万亿元人民币左右。

--四通股份 公告称，拟通过发行股份的方式，购买广东启行教育科技有限公司100%股权，暂定交易价格为45亿元，公司股票暂不复牌。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘　　 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘　　 (整理 边竞；审校 曾祥进)

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