更正 -《全球重要经济事件一览表》--7月1日-7月8日

《汇市简讯》美元/韩元自技术阻力位回落，趋势偏空
0324GMT * 美元/韩元从技术阻力位1,187.3大幅回撤至1,180.2 * 从波林格下降通道上端转跌，确认看空观点 * 下降通道将驱使美元/韩元跌向1,162.0处的一目均衡云区 * 与特朗普就职相关的避险美元买盘减弱 * 特朗普经济政策不确定，汇市波动 * 对于新兴市场不利的贸易保护主义威胁可能不会全盘落实 (完) (编译 张涛；审校 张荻)
(更正：7月5日欧洲央行统计会议条目中，Turalay Kenc的头衔应为土耳其央行前副总裁，非欧洲央行委员) (除特别说明外，均为GMT时间)
7月1日(五)
伦敦--克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)就经济前景和货币政策发表演说(1500)。
伦敦--欧洲央行执委兼首席经济学家普雷特在金融时报举办的会议上发言(1000)，英国央行首席经济学家及货币政策委员会(MPC)委员霍尔丹在此次会议上发言(1500)。
巴黎--适值巴黎俱乐部(又称10国集团)成立60周年之际，欧洲央行执委科尔参加圆桌讨论(0715)。
维也纳--奥地利央行发布金融稳定报告，之后央行总裁诺沃特尼召开记者会(0830)。
7月2日(六)
北京--6月27日开幕的十二届全国人大常委会第二十一次会议正在审议资产评估法草案、野生动物保护法修订草案。如获通过，全国人大常委会办公厅拟于7月2日0800GMT举行新闻发布会，邀请相关部门负责人共同回答与这几部法律案有关的问题。
7月3日(日)
法国普罗旺斯地区艾克斯--欧洲央行执委科尔参加主题为“欧盟已死，欧盟万岁！”的会议(0910)。
7月4日(一)
西班牙巴塞罗那--欧洲央行执委Ignazio Angeloni在一次活动上发表讲话(0910).
渥太华--加拿大央行公布企业前景调查和高级信贷人员调查(1430)。
7月5日(二)
伦敦--英国央行发布半年度金融稳定报告(0930)。
宾厄姆顿--美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利就政策和经济发表讲话(1830)。
悉尼--澳洲央行利率会议(0430)。
法兰克福--第八届欧洲央行统计会议，主题为“央行统计学--超越简单加总”(至7月6日)。发言嘉宾包括：欧洲央行总裁德拉吉、执委普雷特与劳滕施莱格、以及希腊央行总裁史托纳拉斯、前土耳其央行副总裁Turalay Kenc。
法兰克福--欧洲央行(ECB)执委会成员莫尔许在新版50欧元纸币的发布仪式上讲话(1205)。
7月6日(三)
曼谷--泰国央行公布6月利率会议记录(0200)。
美国维斯塔尔--美联储副主席暨纽约联邦储备银行总裁杜德利会见宾厄姆顿大学研究人士等，讨论经济发展项目(1200)。
华盛顿--美联储理事塔鲁洛参加华尔街日报主办的讨论会，主题为“监管与货币政策，以及二者的交集”(1300)。
华盛顿--美联储美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布6月政策会议记录(1800)。
法兰克福--欧洲央行管理委员会会议，不会宣布利率声明。
法兰克福--欧洲央行总裁德拉吉与央行执委普雷特在第八届欧洲央行统计会议上发表讲话。会议主题为“央行统计学--超越简单加总”(0700)。
斯德哥尔摩--瑞典央行宣布利率决定并发布货币政策报告(0730)。
维也纳--奥地利财政委员会主席Bernhard Felderer对记者讲话(0800)。
7月7日(四)
马德里--欧洲央行副总裁冈斯坦西欧就“欧洲银行业的挑战”发表演讲(1600)。
东京--日本央行举行地区分行经理季度会议。央行总裁黑田东彦将发表简短讲话。
7月8日(五)
暂无重要经济事件公布。(完)
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。
全球重要经济事件一览表
美国上市公司业绩公布日程表
金融市场假期一览表
美国重要政经日程
中国重要政经日程
香港重要政经日程
台湾重要政经日程 (编译 李爽 审校 龚芳)
0324GMT * 美元/韩元从技术阻力位1,187.3大幅回撤至1,180.2 * 从波林格下降通道上端转跌，确认看空观点 * 下降通道将驱使美元/韩元跌向1,162.0处的一目均衡云区 * 与特朗普就职相关的避险美元买盘减弱 * 特朗普经济政策不确定，汇市波动 * 对于新兴市场不利的贸易保护主义威胁可能不会全盘落实 (完) (编译 张涛；审校 张荻)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 12,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/18 7 2.25% 100 2017/1/18 14 2.40% 100 2017/1/18 2