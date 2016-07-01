《台湾重要政经日程》--7月1日-10月10日

=====================今日重要政经消息==============================
7/1(五)
--9:00 行政院长林全赴立法院备询。
--9:30 陆客减少观光业现况调查。
--10:00 台湾证券交易所新任董事长交接典礼。
--10:30 日经PMI指数。
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7/5(二)
--08:30 主计总处公布6月消费者物价指数(CPI)，上月为年增1.24%。
--16:20 台湾央行公布6月底外汇存底，上月为4,334.32亿美元。
7/8(五)
--16:00 财政部公布6月出口，上月为年跌9.6%。
7/14(四)：
--12:30 央行标售105/9期公债，金额300亿台币，天期为20年期，7/19(二)发行。
7/20(三)
--16:00 经济部公布6月外销订单年变动率，上月为年减5.8%。
7/22(五)
--08:30 主计总处公布6月季调失业率，上月为3.96%。
--12:30 央行标售105/8期增额发行105/8期公债，金额为300亿台币，天期五年期，7/27(三)发行。
--16:00 经济部公布6月工业生产指数年变动率，上月年增1.89%。
7/25(一)
--16:20 台湾央行公布M2货币总计数(y/y)，上月为年增4.14%。
7/28(四)：
--12:30 台湾央行标售财105-7期国库券，金额300亿台币，期限273天期，29日(五)发行。
8/2(二)：
--12:30 央行标售105/10期公债，金额300亿台币，天期为30年期，8/5(五)发行。
9/2(五)：
--12:30 央行标售105/11期公债，金额300亿台币，天期为10年期，9/7(三)发行。
9/10(六)
--弹性放假补上班日，金融市场开市。
9/15(四)-9/16(五)
--中秋节及弹性放假，金融市场休市。
10/10(一)
--国庆公众假期，金融市场休市。
注：*代表新增。(完)
(记者 詹静宜； 审校 曾祥进)