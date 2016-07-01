美国金融：联邦上诉法院驳回Visa和万事达卡与零售商达成的和解协议

周四的决定对信用卡行业来说是个打击，该行业希望该项和解能平息代表约120万家零售商对Visa、万事达卡和发卡行提起的长达十年的诉讼。

该项诉讼指出，在购物者使用信用卡或贷记卡时，发卡商对商家收取过高的交易费或刷卡费，而且不允许商家引导消费者采用费用更低的支付方式。和解协议是针对这些诉讼作出的。

和解案现在或许需要重新协商，或者将官司打上法庭。

“刷卡费对消费者来说是不合理、不必要的隐形税负，”Constantine Cannon公司的合伙人Jeffrey Shinder说，他代表亚马逊 、Costco Wholesale 、沃尔玛 和其他反对和解协议的人。“需要重新商讨一下刷卡费的结构。”

Visa发言人Connie Kim称，公司正在审视这项判决。

万事达卡发言人Seth Eisen表示，公司对这个裁决感到失望，将考虑接下来的计划。

Visa股价收低3.35%，报74.17美元；万事达卡收低4.42%，报88.06美元、标普500信息科技类股指数 收高1.06%。(完) (编译 杜明霞/白云; 审校 许娜/李婷仪)