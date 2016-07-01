美国金融：联邦上诉法院驳回Visa和万事达卡与零售商达成的和解协议

美国个股：马云对特朗普称，拟为美国企业与中国消费者牵线搭桥
路透纽约1月9日 - 中国电商阿里巴巴集团发言人Bob Christie称，执行董事长马云周一与美国当选总统特朗普会面，提出了阿里巴巴未来五年的新计划，将美国的一百万家小型企业接入阿里巴巴电商平台，面向中国消费者进行销售。
周四的决定对信用卡行业来说是个打击，该行业希望该项和解能平息代表约120万家零售商对Visa、万事达卡和发卡行提起的长达十年的诉讼。
该项诉讼指出，在购物者使用信用卡或贷记卡时，发卡商对商家收取过高的交易费或刷卡费，而且不允许商家引导消费者采用费用更低的支付方式。和解协议是针对这些诉讼作出的。
和解案现在或许需要重新协商，或者将官司打上法庭。
“刷卡费对消费者来说是不合理、不必要的隐形税负，”Constantine Cannon公司的合伙人Jeffrey Shinder说，他代表亚马逊 、Costco Wholesale 、沃尔玛 和其他反对和解协议的人。“需要重新商讨一下刷卡费的结构。”
Visa发言人Connie Kim称，公司正在审视这项判决。
万事达卡发言人Seth Eisen表示，公司对这个裁决感到失望，将考虑接下来的计划。
Visa股价收低3.35%，报74.17美元；万事达卡收低4.42%，报88.06美元、标普500信息科技类股指数 收高1.06%。(完) (编译 杜明霞/白云; 审校 许娜/李婷仪)
路透纽约1月9日 - 中国电商阿里巴巴集团发言人Bob Christie称，执行董事长马云周一与美国当选总统特朗普会面，提出了阿里巴巴未来五年的新计划，将美国的一百万家小型企业接入阿里巴巴电商平台，面向中国消费者进行销售。
路透1月5日 - 信息技术研究和咨询公司Gartner Inc 周四表示，将收购企业研究和分析服务提供商CEB Inc ，以扩大其企业服务业务；这笔现金加股票的收购交易价值26亿美元。
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