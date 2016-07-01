中国金属：液态铝购买增加提振铝价，但恐难持久

《汇市简讯》美元/韩元自技术阻力位回落，趋势偏空
0324GMT * 美元/韩元从技术阻力位1,187.3大幅回撤至1,180.2 * 从波林格下降通道上端转跌，确认看空观点 * 下降通道将驱使美元/韩元跌向1,162.0处的一目均衡云区 * 与特朗普就职相关的避险美元买盘减弱 * 特朗普经济政策不确定，汇市波动 * 对于新兴市场不利的贸易保护主义威胁可能不会全盘落实 (完) (编译 张涛；审校 张荻)
路透伦敦/墨尔本6月30日 - 中国企业更多地购买液态铝，正在推高指标铝价格，不过下半年这种提振作用可能会减弱，主要因市场供应增加。
分析师称，中国企业从附近炼厂购买液态铝以节省资金；而不是购买铝锭，将其转化为液态铝再铸造为最终产品。中国是全球最大铝生产国及消费国。
其结果就是较小比例的液态铝被转化为铝锭，降低了库存水平并提振了铝价，进而推动指标期铝走势。
上海期交所铝库存AL-STX-SGH今年迄今累计下降38%。
咨询机构AZ-China驻北京的Paul Adkins估计，在中国至少有45%的铝是以液态形式出售的。
但分析师表示，由于总体供应充裕并且未来数月中国的产量还会增加，铝价上涨恐难持久。
“我们认为这种紧俏形势多少有些人为因素，因为中国市场总体依然过剩，”花旗驻伦敦的金属分析师David Wilson称。(完) (编译 孙国玉；审校 于春红)
0324GMT * 美元/韩元从技术阻力位1,187.3大幅回撤至1,180.2 * 从波林格下降通道上端转跌，确认看空观点 * 下降通道将驱使美元/韩元跌向1,162.0处的一目均衡云区 * 与特朗普就职相关的避险美元买盘减弱 * 特朗普经济政策不确定，汇市波动 * 对于新兴市场不利的贸易保护主义威胁可能不会全盘落实 (完) (编译 张涛；审校 张荻)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 12,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/18 7 2.25% 100 2017/1/18 14 2.40% 100 2017/1/18 2