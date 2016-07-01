中国金属：液态铝购买增加提振铝价，但恐难持久

路透伦敦/墨尔本6月30日 - 中国企业更多地购买液态铝，正在推高指标铝价格，不过下半年这种提振作用可能会减弱，主要因市场供应增加。

分析师称，中国企业从附近炼厂购买液态铝以节省资金；而不是购买铝锭，将其转化为液态铝再铸造为最终产品。中国是全球最大铝生产国及消费国。

其结果就是较小比例的液态铝被转化为铝锭，降低了库存水平并提振了铝价，进而推动指标期铝走势。

上海期交所铝库存AL-STX-SGH今年迄今累计下降38%。

咨询机构AZ-China驻北京的Paul Adkins估计，在中国至少有45%的铝是以液态形式出售的。

但分析师表示，由于总体供应充裕并且未来数月中国的产量还会增加，铝价上涨恐难持久。

“我们认为这种紧俏形势多少有些人为因素，因为中国市场总体依然过剩，”花旗驻伦敦的金属分析师David Wilson称。(完) (编译 孙国玉；审校 于春红)