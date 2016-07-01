台湾债市：10年券殖利率走跌并创新低，反应央行降息并下调隔拆利率

路透台北7月1日 - 台湾10年期公债105/4 殖利率周五早盘走跌。交易员表示，在央行降息半码，并同步调降隔夜拆款利率2个基点带动下，早盘债市反应央行降息利多，殖利率进一步挫低且创历史新低。

他们指出，央行调降贴放利率并降短率，但这次隔拆只降2个基点，降幅不及1月底大(当时是下调3个基点)，引发空单回补及短多进场，惟殖利率在创新低后就打住，料短线随利多出尽将陷区间盘整。

〞央行降隔拆2个基点，台债殖利率就跌2个BP，不多也不少。〞一位大型商银交易员说。

他表示，由于央行这次只降息半码，大家开始期待还有没有下一次降息的机会，惟随殖利率挫低，向下追价力道跟着减弱；不过，中长期台湾经济展望依旧不佳，债市暂无利空，殖利率若反弹将吸引买盘进场。

一大型银行主管指出，央行如预期降息半码，〞赶钱进股市〞意图明显，台股早盘随亚股走高，〞看起来今天(债市)有点利多出尽了，股市很强，股好债就不好，资金会持续挪移到股市，殖利率大概反应差不多了。〞

美国指标10年期公债 周四价格下跌1/32，收益率报1.482%，较周三尾盘上升0.6个基点。

本地时间10:55，10年券105/4 殖利率跌1.60基点至0.7395%，成交94.0亿台币；五年券105/8 殖利率跌0.50基点至0.5350%，成交21.0亿台币；台股加权指数 则涨0.91%。

交易员预估，今日105/4期公债殖利率主要区间在0.72-0.75%；五年期公债 期殖利率区间估在0.51-0.54%。

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