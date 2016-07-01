《路透晚报》--7月1日日间新闻摘要（中港台）

以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：

【政经】

--《综述》中国6月PMI数据两降一升，从业人数齐降昭显就业压力陡增

中国6月官方制造业PMI降至50.0，非制造业PMI小幅回升；财新6月中国制造业PMI连续三个月下滑至48.6。而三个PMI中就业分项齐齐下降，表明正面临经济下行压力不减而就业压力陡增的现实困境，下半年稳增长政策仍需加力。

--中国央行：利率市场化和汇率形成机制进一步完善提高应对冲击能力--副行长

中国央行副行长张涛称，中国经济增速仍处于合理区间，稳健的货币政策为经济增长和各项改革创造了中性适度的货币金融环境,利率市场化和人民币汇率形成机制进一步完善提高了应对冲击的能力。

--台湾数据：6月日经制造业PMI自七个低位回升至50.5，三个月来首见改善

台湾6月日经制造业PMI回升至50.5，自5月触及的七个月低点48.5明显回升，为三个月来首次超过50.0临界值，显示台湾制造业景气状况整体出现回升，但改善幅度仅算轻微。

--路透调查：台湾6月出口料连续第17个月同比下降，通胀料温和

据路透对11位分析师进行的一项调查中值，台湾6月出口或连续第17个月同比下滑，跌幅料为2.6%。

【固定收益】

--《分析》逆回购担主力助资金安度季末考验，中国货币政策稳健基调未改

中国央行公开市场本周延续净投放步伐，在央行呵护下，流动性基本安度MPA（宏观审慎评估）引致的时点性考验；而在季末及英国公投退欧两因素叠加影响下，央行仍坚持以逆回购担纲调控主力，表明中国货币政策稳健基调未改。

--《中国债市每日综述》10年长债收益率创下年内低点，短期预期继续乐观

银行间债市暖意浓厚，10年国债和国开债标志券收益率双双创下年内低点，国债期货主力合约亦续涨，得益于月初资金供给充裕，且市场寄望央行会 出台宽松货币政策。

--新债招标：中国三个月贴现国债加权收益率2.1951%，获1亿元追加

财政部公告称，上午招标发行的三个月期(91天)贴现国债，发行价格99.456元人民币，投标倍数2.69倍。在获得1亿元追加认购后，最终实际发行总量为101亿元。

--中国票据市场：转贴利率徘徊在3%附近，资金成本刚性续降动力欠缺

中国票据市场本周转贴利率变动不大，一年期电票转贴利率依旧徘徊在3.00%附近。交易员指出，半年末前银行为完成信贷考核指标，收票需求犹存，不过势头较上周有所减弱，而由于资金成本刚性，多数机构已是亏本交易，票据利率续降空间料较为有限。

【外汇】

--中国汇市：人民币震荡收贬至逾五年半新低，交投静淡午后机构倒量增加

人民币兑美元即期较上日收盘价震荡收贬，并创逾五年半收盘新低；中间价下挫，CEFTS指数再创新低。交易员称，隔夜英镑下跌致隔夜美指小升，拉低人民币中间价；而月初和周五因素叠加致使成交缩量，但午后机构倒量增加。

--人民币衍生品：远期购汇减少美元掉期下行，季度初美元流动性改善

中国境内美元/人民币掉期曲线下行，延续本周走低趋势。交易员称，月初远期购汇有了新的额度，但未见客盘大额远期购汇，或与之前监管层指导有关；加上大行卖压亦有所增加，共同压低掉期曲线。

--离岸人民币：5月末人民币存款余额7,322亿元，环比增1.3%--金管局

香港金管局数据显示，5月末人民币存款余额7,322亿元，单月环比增加1.3%；5月香港跨境贸易结算的人民币汇款总额4,172.98亿元，较4月增16.5%。

--中国汇市：6月末CFETS人民币汇率指数95.02，当月贬值2.19%--外汇交易中心

中国外汇交易中心计算的今年6月30日(周四)CFETS人民币汇率指数为95.02，较上月末贬值2.19%。

--中国汇市：路透测算周五CFETS人民币汇率指数为94.88，跌穿95关口再创新低

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周五CFETS人民币汇率指数为94.88，跌穿95关口再创新低，较上日微跌0.15%，SDR篮子指数微跌至95.69，BIS篮子指数微跌至95.84。根据测算结果，今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌6.01%。

【证券/行业】

--中国证券：三年内违反环保法规且情节严重不得公开发行股票--证监会

证监会表示，将在发行审核过程中，严格执行国家环保法律法规，强化发行人信息披露责任和中介机构的核查责任。最近36个月内存在违反环保法律、行政法规或规章，受到行政处罚且情节严重或者受到刑事处罚的，不得公开发行股票。

--中国证券：证监会加强借壳上市事中事后监管，预案披露即安排现场检查

证监会表示，将加强借壳上市的事中事后监管，例如重组预案披露后，各地证监局一律安排现场检查。对于2011年以来已实施完毕的借壳上市项目，也要分批开展现场检查，检查中发现违法违规的，要严肃查处。

--中国股市：沪综指小幅收升至三周新高，PMI数据回落推升流动性宽松预期

沪综指小幅收升至三周新高。分析师指出，今日PMI数据回落显示经济下行压力加大，推升市场流动性宽松预期；目前国际市场不确定性因素加大，避险情绪近期推升黄金价格上涨，并传导至部分金属期货价格，受此影响今日金属板块再度强于大盘。

--《技术分析》中国股市沪综指2,945点上方面临较大阻力

沪综指本周再获护盘托底震荡回升，但市场观望气氛浓厚。技术面显示，大盘回升至短期各条均线上方，缓和了此前可能出现向下破位的市场预期，但2,945点上方压力较大，股指形成新的箱型震荡，短线涨跌皆乏力。

--中国个股：中铁物资获华夏幸福40亿元委托贷款，拟合作开发地产项目

华夏幸福基业股份有限公司公告称，将与中铁物资合作开发中国铁物大厦项目，已向中铁物资提供40亿元人民币委托贷款作为该项目预付款，并同意投入代建资金进行项目建设。

--中国房地产：万科恒大碧桂园上半年销售前三，全年千亿军团将扩容--CRIC

易居中国旗下克而瑞信息集团(CRIC)最新数据，万科上半年销售达1,877.7亿元人民币，稳坐国内房企榜首位置，恒大地产和碧桂园分列第二和第三位，销售额分别为1,428.1亿元和1,226.2亿元。

--中港个股：复星医药拟分拆以色列孙公司Sisram赴港上市

上海复星医药（集团）股份有限公司公告称，拟分拆控股孙公司以色列Sisram赴港首次公开发行（IPO）并上市。 （完） (整理 乔艳红; 审校 张喜良)