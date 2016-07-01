中国个股：中铁物资获华夏幸福40亿元委托贷款，拟合作开发地产项目

路透上海7月1日 - 中国铁路物资股份有限公司筹措偿债资金、盘活土地资产的努力获新进展。华夏幸福基业股份有限公司 周五公告称，将与中铁物资合作开发中国铁物大厦项目，已向中铁物资提供40亿元人民币委托贷款作为该项目预付款，并同意投入代建资金进行项目建设。

公告显示，华夏幸福此次提供的委托贷款期限为24个月，利率6%，由廊坊银行受托代为发放。上述中国铁物大厦项目位于北京丽泽金融商务区D-03、04号地块，中铁物资同意以该项目土地使用权及在建工程为委托贷款提供抵押担保。

根据合作框架协议，中铁物资委托华夏幸福或其委托的第三方代建本项目，华夏幸福负责代建期间的全部资金投入，至项目完成开发投资总额25%，此后中铁物资将以公开挂牌方式或其他合法方式转让项目。

华夏幸福称，如公司中标，将就该项目已投入的资金抵扣项目转让成交价款；如未中标，中国铁物应返还公司就该项目已投入的资金及资金使用利息，并与公司分享项目转让收益。

中铁物资今年4月宣布，因正对改革脱困措施及债务偿付安排等重大事项进行论证，其未到期债务融资工具均暂停交易，引发投资者对其债务兑付风险的担忧。

不过5月中铁物资公告表示，将尽最大努力保障公司债务融资工具到期正常兑付。此前停牌涉及的168亿元九期债务融资工具中，15铁物资SCP004和15铁物资SCP006两期超短融已经正常到期兑付。

中铁物资当时并提及，已与托管方诚通集团达成一致意见，将通过多种途径努力筹措偿债资金，筹资安排包括但不限于：加快营运资金回笼；盘活土地资产、变现部分股权投资项目；强化风险事件处置与逾期应收款清收，以及努力争取外部资金支持。 （完）

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here (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)