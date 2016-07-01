更新版 1-韩国数据：6月出口连续18个月下滑，英国退欧带来不确定性

《汇市简讯》美元/韩元自技术阻力位回落，趋势偏空
0324GMT * 美元/韩元从技术阻力位1,187.3大幅回撤至1,180.2 * 从波林格下降通道上端转跌，确认看空观点 * 下降通道将驱使美元/韩元跌向1,162.0处的一目均衡云区 * 与特朗普就职相关的避险美元买盘减弱 * 特朗普经济政策不确定，汇市波动 * 对于新兴市场不利的贸易保护主义威胁可能不会全盘落实 (完) (编译 张涛；审校 张荻)
韩国6月对中国、美国及欧盟等主要市场的出口均告下滑，显示外销情势相当不妙；韩国是全球每月首个发布贸易数据的主要出口国。
数据显示，对中国出口呈现半导体及面板显示器生产滞后的现象，对美国机械及石油相关产品出口则下滑。
韩国6月进口减少8.0%至337亿美元，促使当月贸易顺差高达116亿美元。
韩国央行6月意外将基本利率降至1.25%的纪录低位，为本波宽松周期中第八度降息；部份分析师认为，央行未来几个月可能再度降息，以刺激经济。
韩国央行7月进行季度评估时，料将下调现为2.8%的2016年国内生产总值(GDP)预估值。
周五稍早出炉的数据显示，韩国6月消费者物价指数较上年同期上扬0.8%，持平上月增幅。(完) (编译 王颖/陈宗琦/龚芳; 审校 戴素萍/许娜/高琦)
0324GMT * 美元/韩元从技术阻力位1,187.3大幅回撤至1,180.2 * 从波林格下降通道上端转跌，确认看空观点 * 下降通道将驱使美元/韩元跌向1,162.0处的一目均衡云区 * 与特朗普就职相关的避险美元买盘减弱 * 特朗普经济政策不确定，汇市波动 * 对于新兴市场不利的贸易保护主义威胁可能不会全盘落实 (完) (编译 张涛；审校 张荻)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 12,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/18 7 2.25% 100 2017/1/18 14 2.40% 100 2017/1/18 2