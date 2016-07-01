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亚洲 | 2016年 7月 1日 星期五 12:02 BJT

更新版 1-韩国数据：6月出口连续18个月下滑，英国退欧带来不确定性

韩国6月对中国、美国及欧盟等主要市场的出口均告下滑，显示外销情势相当不妙；韩国是全球每月首个发布贸易数据的主要出口国。

数据显示，对中国出口呈现半导体及面板显示器生产滞后的现象，对美国机械及石油相关产品出口则下滑。

韩国6月进口减少8.0%至337亿美元，促使当月贸易顺差高达116亿美元。

韩国央行6月意外将基本利率降至1.25%的纪录低位，为本波宽松周期中第八度降息；部份分析师认为，央行未来几个月可能再度降息，以刺激经济。

韩国央行7月进行季度评估时，料将下调现为2.8%的2016年国内生产总值(GDP)预估值。

周五稍早出炉的数据显示，韩国6月消费者物价指数较上年同期上扬0.8%，持平上月增幅。(完) (编译 王颖/陈宗琦/龚芳; 审校 戴素萍/许娜/高琦)

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