主要国家经济指标预测--7月4日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 7月4日(一) 0100 澳洲MI通胀指标(较前月) 6月 -- -0.2% 0130 澳洲建筑许可 5月 -3.3% +3.0% 民间住宅建筑许可 -- -2.3% 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 6月 -- -12.6% 网路招聘广告 -- +2.6% 0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI 6月 50.5 51.2 0830 欧元区Sentix投资者信心指数 7月 5.0 9.9 0900 欧元区PPI(较前月) 5月 +0.3% -0.3% (较上年同期) -4.1% -4.4% 1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI 6月 -- 52.1 2100 韩国外汇储备(亿美元) 6月 -- 3,724.8 2200 新西兰NZIER企业信心指数 第二季 -- 2.0% 产能利用率 -- 93.2% 7月4-5日 2330 澳洲AIG服务业指数 6月 -- 51.5 附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 6月30日(四) 2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数 第二季 正6 正4 央行短观大型非制造业景气判断指数 正19 正19 央行短观小型制造业景气判断指数 负5 负6 央行短观小型非制造业景气判断指数 零 正1 央行短观大型企业资本支出预估 +6.2% +5.9% 央行短观小型企业资本支出预估 -14.9% -15.0% 7月1日(五) 0000 韩国出口(较上年同期) 6月初值 -2.7% -8.3% 进口(较上年同期) -8.0% -9.5% 贸易收支(亿美元) 顺差116 -- 0100 中国官方制造业采购经理人指数(PMI) 6月 50.0 50.0 官方非制造业PMI 6月 53.7 -- 0130 韩国日经/Markit制造业PMI 6月 50.5 -- 0145 中国财新制造业PMI 6月终值 48.6 49.1 0500 日本消费者信心指数 6月 41.8 -- 0715 瑞士零售销售(较上年同期) 5月 -1.6% -- 0730 瑞士制造业PMI 6月 51.6 55.4 0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI 6月 53.5 52.5 0750 法国Markit制造业PMI 6月 48.3 47.9 0755 德国Markit/BME制造业PMI 6月 54.5 54.4 0800 欧元区Markit制造业PMI 6月终值 52.8 52.6 0800 意大利失业率 5月 11.5% 11.6% 0830 英国Markit/CIPS制造业PMI 6月 52.1 49.9 0900 欧元区失业率 5月 10.1% 10.1% 1345 美国Markit制造业PMI 6月终值 51.3 -- 1400 美国建筑支出(较前月) 5月 -0.8% +0.6% 1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 6月 53.2 51.4 制造业投入物价分项指数 60.5 63.5 制造业就业分项指数 50.4 49.0 制造业新订单分项指数 57.0 -- -- 美国汽车销量年率(万辆) 6月 1,666 1,730 (完) 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 李春喜/郑茵; 审校 龚芳)