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亚洲 | 2016年 7月 4日 星期一 07:27 BJT

****主要国家经济指标预测--7月4日****

以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： 
 
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段      预估值      前值   
       
    7月4日(一)   
    0100 澳洲MI通胀指标(较前月)                     6月           --       -0.2%
    0130 澳洲建筑许可                               5月         -3.3%      +3.0%
             民间住宅建筑许可                                     --       -2.3%
    0130 澳洲ANZ报纸招聘广告                        6月           --      -12.6%
                网路招聘广告                                      --       +2.6%
    0830 英国Markit/CIPS建筑业PMI                   6月          50.5       51.2
    0830 欧元区Sentix投资者信心指数                 7月           5.0        9.9
    0900 欧元区PPI(较前月)                          5月         +0.3%      -0.3%
                  (较上年同期)                                  -4.1%      -4.4%
    1330 加拿大RBC经季节调整的制造业PMI             6月           --        52.1
    2100 韩国外汇储备(亿美元)                       6月           --     3,724.8
    2200 新西兰NZIER企业信心指数                 第二季           --        2.0%
                    产能利用率                                    --       93.2%
        
    7月4-5日
    2330 澳洲AIG服务业指数                         6月            --        51.5
    
    
    附：主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表：
    
    GMT时间   经济指标/活动                       公布时段       现值      预估值
    
    6月30日(四)        
    2350 日本央行短观大型制造业景气判断指数        第二季         正6        正4       
             央行短观大型非制造业景气判断指数                    正19       正19      
             央行短观小型制造业景气判断指数                       负5        负6       
             央行短观小型非制造业景气判断指数                      零        正1       
             央行短观大型企业资本支出预估                       +6.2%      +5.9%     
             央行短观小型企业资本支出预估                      -14.9%     -15.0%   
     
    7月1日(五)
    0000 韩国出口(较上年同期)                    6月初值        -2.7%      -8.3%     
             进口(较上年同期)                                   -8.0%      -9.5%     
             贸易收支(亿美元)                                 顺差116        --     
    0100 中国官方制造业采购经理人指数(PMI)           6月         50.0       50.0      
             官方非制造业PMI                         6月         53.7        --       
    0130 韩国日经/Markit制造业PMI                    6月         50.5        --       
    0145 中国财新制造业PMI                       6月终值         48.6      49.1      
    0500 日本消费者信心指数                          6月         41.8        --       
    0715 瑞士零售销售(较上年同期)                    5月        -1.6%        --      
    0730 瑞士制造业PMI                               6月         51.6       55.4      
    0745 意大利Markit/ADACI制造业PMI                 6月         53.5       52.5      
    0750 法国Markit制造业PMI                         6月         48.3       47.9      
    0755 德国Markit/BME制造业PMI                     6月　　  　 54.5       54.4      
    0800 欧元区Markit制造业PMI                   6月终值         52.8       52.6      
    0800 意大利失业率                                5月        11.5%      11.6%     
    0830 英国Markit/CIPS制造业PMI                    6月         52.1       49.9      
    0900 欧元区失业率                                5月        10.1%      10.1%     
    1345 美国Markit制造业PMI                     6月终值         51.3        --       
    1400 美国建筑支出(较前月)                        5月        -0.8%      +0.6%     
    1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数             6月         53.2       51.4      
             制造业投入物价分项指数                              60.5       63.5      
             制造业就业分项指数                                  50.4       49.0      
             制造业新订单分项指数                                57.0        --       
     --  美国汽车销量年率(万辆)                      6月        1,666      1,730  (完)          
    
        
      
      
    经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大            日本与韩国        
    欧洲                    澳洲与新西兰      
    中国                      台湾              　 
    已公布经济指标一览
    美国                    日本              
    欧洲                    韩国              
    中国                      香港              
    澳洲                   台湾              

 (整理 李春喜/郑茵; 审校 龚芳)

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