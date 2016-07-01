《中国央行票据未到期一览表》--7月1日

《汇市简讯》美元/韩元自技术阻力位回落，趋势偏空
0324GMT * 美元/韩元从技术阻力位1,187.3大幅回撤至1,180.2 * 从波林格下降通道上端转跌，确认看空观点 * 下降通道将驱使美元/韩元跌向1,162.0处的一目均衡云区 * 与特朗普就职相关的避险美元买盘减弱 * 特朗普经济政策不确定，汇市波动 * 对于新兴市场不利的贸易保护主义威胁可能不会全盘落实 (完) (编译 张涛；审校 张荻)
累计未到期余额: 4,222亿元人民币 到期日 发行期限(月) 代码 发行收益率(%) 发行量(亿元) ---------------------------------------------------------- 2016/7/16 36 1001060N 3.3700 1,103 7/30 36 1001065N 3.5000 735 8/13 36 1001069N 3.5000 755 8/27 36 1001074N 3.5000 515 9/10 36 1001079N 3.5000 851 9/27 36 1001084N 3.5000 49 10/15 36 1001089N 3.5000 55 10/29 36 1001094N 3.5000 59 11/12 36 1001099N 3.5000 100 当年累计：4,222(完) (整理 边竞; 审校 吴芳)
0324GMT * 美元/韩元从技术阻力位1,187.3大幅回撤至1,180.2 * 从波林格下降通道上端转跌，确认看空观点 * 下降通道将驱使美元/韩元跌向1,162.0处的一目均衡云区 * 与特朗普就职相关的避险美元买盘减弱 * 特朗普经济政策不确定，汇市波动 * 对于新兴市场不利的贸易保护主义威胁可能不会全盘落实 (完) (编译 张涛；审校 张荻)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 12,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/18 7 2.25% 100 2017/1/18 14 2.40% 100 2017/1/18 2