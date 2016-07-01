中国汇市：市场交投静淡人民币早盘缩量走贬，短期汇价暂时趋稳

* 人民币早盘缩量走贬，波动区间较窄

* 中间价下挫，CFETS指数再创新低

* 月初和周五因素叠加，早盘交投淡静

* 今日公布的财新PMI数据对无明显影响

路透北京7月1日 - 人民币兑美元即期 周五早盘较上日收盘价小幅走贬，波动区间较窄；中间价下挫，CEFTS指数再创新低。交易员称，隔夜英镑下跌致隔夜美指小升，拉低人民币中间价。由于今日月初和周五因素叠加，早盘成交缩量。

他们并指出，月初客盘购汇量不大，也未见大量结汇，市场整体交投静淡。尽管近期人民币料暂时趋稳，但下半年还有风险继续发酵，料将继续施压人民币。今日公布的中国官方和财新PMI数据对汇市并无明显影响。

“最近人民币还是稍微稳一稳，但下半年还是有贬值压力的，”一股份行交易员称，“英国可能还有降息，后续还有风险的发酵。上半年人民币已经稳很久了，下半年风险可能比较大。”

中国正面临经济下行压力不减而就业压力陡增的现实困境，这从周五公布的三个6月采购经理指数（PMI）数据中可见一斑：两个制造业PMI呈现连续下滑之势，仅非制造业PMI在连续两个月小幅回落后明显回升。

北京时间11:41，人民币兑美元 即期报6.6522元,上日收报6.6433元，夜盘终报6.648元。今日人民币兑美元中间价 报6.6496元，上日中间价为6.6312元。人民币兑美元即期成交额 为84.64亿美元，上日半日为104.22亿美元。

路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周五CFETS人民币汇率指数为94.88，跌穿95关口再创新低，较上日微跌0.15%，SDR篮子指数微跌至95.69，BIS篮子指数微跌至95.84。

中国外汇交易中心周五称，其计算的今年6月30日(周四)CFETS人民币汇率指数 为95.02，较上月末贬值2.19%。

全球汇市方面，英镑周五在亚洲早盘保持守势，称此前英国央行官员发表明显偏鸽派的言论，打断了英镑的初步反弹势头。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8127元, 上日尾盘为6.8175元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.67元, 上一交易日尾盘报6.67元。

中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6525；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。