中国汇市：市场交投静淡人民币早盘缩量走贬，短期汇价暂时趋稳

《汇市简讯》美元/韩元自技术阻力位回落，趋势偏空
0324GMT * 美元/韩元从技术阻力位1,187.3大幅回撤至1,180.2 * 从波林格下降通道上端转跌，确认看空观点 * 下降通道将驱使美元/韩元跌向1,162.0处的一目均衡云区 * 与特朗普就职相关的避险美元买盘减弱 * 特朗普经济政策不确定，汇市波动 * 对于新兴市场不利的贸易保护主义威胁可能不会全盘落实 (完) (编译 张涛；审校 张荻)
* 人民币早盘缩量走贬，波动区间较窄
* 中间价下挫，CFETS指数再创新低
* 月初和周五因素叠加，早盘交投淡静
* 今日公布的财新PMI数据对无明显影响
路透北京7月1日 - 人民币兑美元即期 周五早盘较上日收盘价小幅走贬，波动区间较窄；中间价下挫，CEFTS指数再创新低。交易员称，隔夜英镑下跌致隔夜美指小升，拉低人民币中间价。由于今日月初和周五因素叠加，早盘成交缩量。
他们并指出，月初客盘购汇量不大，也未见大量结汇，市场整体交投静淡。尽管近期人民币料暂时趋稳，但下半年还有风险继续发酵，料将继续施压人民币。今日公布的中国官方和财新PMI数据对汇市并无明显影响。
“最近人民币还是稍微稳一稳，但下半年还是有贬值压力的，”一股份行交易员称，“英国可能还有降息，后续还有风险的发酵。上半年人民币已经稳很久了，下半年风险可能比较大。”
中国正面临经济下行压力不减而就业压力陡增的现实困境，这从周五公布的三个6月采购经理指数（PMI）数据中可见一斑：两个制造业PMI呈现连续下滑之势，仅非制造业PMI在连续两个月小幅回落后明显回升。
北京时间11:41，人民币兑美元 即期报6.6522元,上日收报6.6433元，夜盘终报6.648元。今日人民币兑美元中间价 报6.6496元，上日中间价为6.6312元。人民币兑美元即期成交额 为84.64亿美元，上日半日为104.22亿美元。
路透根据外汇交易中心公布的中间价测算的周五CFETS人民币汇率指数为94.88，跌穿95关口再创新低，较上日微跌0.15%，SDR篮子指数微跌至95.69，BIS篮子指数微跌至95.84。
中国外汇交易中心周五称，其计算的今年6月30日(周四)CFETS人民币汇率指数 为95.02，较上月末贬值2.19%。
全球汇市方面，英镑周五在亚洲早盘保持守势，称此前英国央行官员发表明显偏鸽派的言论，打断了英镑的初步反弹势头。
海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.8127元, 上日尾盘为6.8175元。香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.67元, 上一交易日尾盘报6.67元。
中国外汇交易中心今日更新的11点人民币兑美元参考汇率 为6.6525；交易中心自1月4日起，每天公布12次参考价，分别为上午10点、11点、下午2点至晚上11点每小时发布一个参考汇率。
中国央行2015年8月11日宣布完善人民币兑美元汇率中间价报价，以增强其市场化程度和基准性。自当日起做市商在每日银行间外汇市场开盘前，参考上日银行间外汇市场收盘汇率，综合考虑外汇供求情况以及国际主要货币汇率变化向中国外汇交易中心提供中间价报价，并一次性贬值近2%。（完） (发稿 孙琦子; 审校 乔艳红)
0324GMT * 美元/韩元从技术阻力位1,187.3大幅回撤至1,180.2 * 从波林格下降通道上端转跌，确认看空观点 * 下降通道将驱使美元/韩元跌向1,162.0处的一目均衡云区 * 与特朗普就职相关的避险美元买盘减弱 * 特朗普经济政策不确定，汇市波动 * 对于新兴市场不利的贸易保护主义威胁可能不会全盘落实 (完) (编译 张涛；审校 张荻)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 12,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/18 7 2.25% 100 2017/1/18 14 2.40% 100 2017/1/18 2