中国债市动态：月初资金宽松助推现券收益率普降，制造业PMI续跌推波助澜

路透上海7月1日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率普跌，国债期货亦走强，整体向暖势头不改。交易人士表示，度过季末，月初资金面愈发宽松，同时今日公布的官方和财新制造业PMI同步走低，进一步提振做多情绪，债市各期限品种收益率不同程度下行，其中长端品种略甚。

他们并认为，在短期资金面和基本面同步利好情况下，多数机构后市预期偏乐观。

“今天(收益率)下挺多的，PMI数据略差，宽松预期又回来了，长的2-3个点，短的2个吧，曲线变平，IRS也下了2个基点，”上海一银行交易员称，“月初资金宽松也在助推行情，大家就都来买了。”

中国正面临经济下行压力不减而就业压力陡增的现实困境，这从周五公布的三个6月采购经理指数（PMI）数据中可见一斑：两个制造业PMI呈现连续下滑之势，仅非制造业PMI在连续两个月小幅回落后明显回升。而三个PMI中的从业人数指数齐刷刷下降，也预示着中国在去产能的过程中就业压力不容忽视；下半年稳增长政策仍需加力。

“因为其实前期踩上(点)的机构不多，加上半年末，大家犹豫，现在很多仓位轻的可能要进场了，七八月份除了大宗飙升，其他基本没有什么利空因素，在政策空窗口的情况下，只要资金宽松持续，经济数据不超预期好转，应该会利好现券，”北京一券商交易员表示。

对于后期走势，他并认为，当然也不排除短期止盈盘引发的小幅调整，但是市场情绪还是要慢慢夯实基础，收益率也不会一下子直线下行，慢慢来走，行情也许会走的更远。

剩余期限近10年的国开债160210券最新报价 为3.1600%/3.1550%，上日尾盘在3.1870%/3.1800%。剩余期限近10年的国债160010券最新报价 为2.8075%/2.8000%，上日尾盘在2.8450%/2.8325%。