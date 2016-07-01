台湾债市：10年券殖利率收跌并创新低，估央行9月将再降息气氛偏多

* 10年券殖利率收跌并创新低，终止连二升 * 下半年全球不确定因素充斥，市场偏多操作 * 预估央行9月将进一步降息，殖利率易跌难涨 * 下周一105/4殖利率预估在0.70-0.75% 路透台北7月1日 - 台湾10年期公债105/4 周五殖利率收跌并创新低。交易 员表示，央行如市场预期降息半码，今天殖利率反应降息利多进一步挫低，惟随殖利率挫低 引空单回补及短多获利出场，带动殖利率略升走稳。 他们指出，受到央行降息及美债殖利率走低激励，10年券再创新低，加上市场预估9月 央行将进一步降息，市场气氛偏多，料殖利率只要略为反弹即吸引买单抢进，中长线殖利率 易跌难升。 〞利率有上来就去抢啊，搞不好上不来还要去追呢。〞一位大型银行主管说。 他并称，下半年景气依旧不看好，国际上不确定因素充斥，目前债市气氛偏多，料第三 季寿险公司将进场大举抢进20及30年券，〞接下来利率都不会好啦，寿险公司进来一定被抢 下去，但短线不会继续往走低，因为股市还是看涨。〞 一大型证券商主管说，今天除反应央行降息利多，还有美债殖利率走低，现阶段台债依 旧偏多，主因经济基本面不佳且筹码稳定，〞长线来看殖利率比较容易下，因为大家都觉得 9月央行还会再降，这样更好啊，殖利率慢慢下、钱慢慢赚就好。〞 他们指出，从昨天央行总裁彭淮南谈话内容观察，目前几乎没有一项是正向，显然下半 年全球不确定因素充斥，9月再降息机率大，债市不致转空。 台湾股市周五连四日收涨，加权股价指数 收升0.83%至8,738.24点。 交易员预估，下周一105/4期公债殖利率主要区间在0.70-0.75%；五年期公债105/8殖利 率主要区间在0.51-0.55%。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 5 105/8 -0.69 0.5331% 0.5165-0.5365% 29.5 10 105/4 -1.87 0.7368% 0.7246-0.7400% 111.0 浏览《全球重要经济事件一览表》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 浏览《台湾重要政经日程》，请点选 30 104/11 没有成交 20 105/6 没有成交 10 105/4 0.7368% 5 105/8 0.5331% 3 105/1 没有成交 2 105/3 没有成交 (完) (记者 罗两莎；审校 乔艳红)