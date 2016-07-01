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亚洲 | 2016年 7月 1日 星期五 14:59 BJT

台湾债市：10年券殖利率收跌并创新低，估央行9月将再降息气氛偏多

* 10年券殖利率收跌并创新低，终止连二升
    * 下半年全球不确定因素充斥，市场偏多操作
    * 预估央行9月将进一步降息，殖利率易跌难涨
    * 下周一105/4殖利率预估在0.70-0.75%

    路透台北7月1日 - 台湾10年期公债105/4 周五殖利率收跌并创新低。交易
员表示，央行如市场预期降息半码，今天殖利率反应降息利多进一步挫低，惟随殖利率挫低
引空单回补及短多获利出场，带动殖利率略升走稳。
    
    他们指出，受到央行降息及美债殖利率走低激励，10年券再创新低，加上市场预估9月
央行将进一步降息，市场气氛偏多，料殖利率只要略为反弹即吸引买单抢进，中长线殖利率
易跌难升。
    
    〞利率有上来就去抢啊，搞不好上不来还要去追呢。〞一位大型银行主管说。
    
    他并称，下半年景气依旧不看好，国际上不确定因素充斥，目前债市气氛偏多，料第三
季寿险公司将进场大举抢进20及30年券，〞接下来利率都不会好啦，寿险公司进来一定被抢
下去，但短线不会继续往走低，因为股市还是看涨。〞

    一大型证券商主管说，今天除反应央行降息利多，还有美债殖利率走低，现阶段台债依
旧偏多，主因经济基本面不佳且筹码稳定，〞长线来看殖利率比较容易下，因为大家都觉得
9月央行还会再降，这样更好啊，殖利率慢慢下、钱慢慢赚就好。〞
    
    他们指出，从昨天央行总裁彭淮南谈话内容观察，目前几乎没有一项是正向，显然下半
年全球不确定因素充斥，9月再降息机率大，债市不致转空。
    
    台湾股市周五连四日收涨，加权股价指数 收升0.83%至8,738.24点。 
      
    交易员预估，下周一105/4期公债殖利率主要区间在0.70-0.75%；五年期公债105/8殖利
率主要区间在0.51-0.55%。    
           
     收盘价                     涨跌幅     报价(%)         区间(%)    成交值
 年    期别                     (基点)                              (亿台币)
 期                                                                 
  5   105/8                      -0.69     0.5331%  0.5165-0.5365%      29.5
 10   105/4                      -1.87     0.7368%  0.7246-0.7400%     111.0
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  30    104/11                      没有成交
  20     105/6                      没有成交
  10     105/4                       0.7368%
   5     105/8                       0.5331%
   3     105/1                      没有成交
   2     105/3                      没有成交
 (完)      

 (记者 罗两莎；审校 乔艳红)

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