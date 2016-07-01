中国货币市场：月初资金宽松供给充足，逆回购缩量无碍偏松格局

《汇市简讯》美元/韩元自技术阻力位回落，趋势偏空
0324GMT * 美元/韩元从技术阻力位1,187.3大幅回撤至1,180.2 * 从波林格下降通道上端转跌，确认看空观点 * 下降通道将驱使美元/韩元跌向1,162.0处的一目均衡云区 * 与特朗普就职相关的避险美元买盘减弱 * 特朗普经济政策不确定，汇市波动 * 对于新兴市场不利的贸易保护主义威胁可能不会全盘落实 (完) (编译 张涛；审校 张荻)
路透北京7月1日 - 中国银行间市场周五资金宽松，平稳跨季后市场流动性供给充足，非银机构融入亦一改前期困难局面；同时央行公开市场逆回购操作规模亦随之缩量，虽现单日净回笼但对市场并无影响，预计短期内偏松格局将得以维持。
华东一银行交易员称，“今天很宽松了，整体市场供给比较足，一大早都已经有减点出的了，...公开市场（今天）净回笼，但对市场没有任何影响。”
她并表示，短期内流动性不会有问题，目前也就是下周逆回购到期量稍大，但毕竟央行主动性较强，故亦不必过于担忧，“唯一要看的可能是外汇市场了，不过也还好。”
华南一券商交易员表示，跨季后市场供给增多，非银融入恢复正常，“其实资金总量还是比较充足的，前一段季末可能有些结构性的现象，现在就好多了。”
他认为，从央行角度来看，为了配合国内供给侧改革，以及应对英国退欧，整体上央行应该还是会倾向于维持一个偏松的状态。
中国央行公开市场今日进行500亿元人民币七天期逆回购操作。据此计算，单日净回笼1,200亿元。本周则为净投放1,800亿元，较上周缩减近五成。
以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:01 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9888 2.0362 -4.74
七天 2.2682 2.3760 -10.78
14天 2.8100 2.9529 -14.29
上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.2250 5.0250 -180.00
七天 2.6350 1.6700 +96.50
14天 2.5500 2.2500 +30.00
回购定盘利率 其中:隔夜 2.0100 2.0400 -3.00
七天 2.4000 2.7000 -30.00
14天 2.8000 2.9000 -10.00
Shibor
其中:隔夜 2.0270 2.0370 -1.00
七天 2.3650 2.3850 -2.00
三个月 2.9661 2.9659 +0.02
(完) (发稿 侯向明；审校 张喜良)
0324GMT * 美元/韩元从技术阻力位1,187.3大幅回撤至1,180.2 * 从波林格下降通道上端转跌，确认看空观点 * 下降通道将驱使美元/韩元跌向1,162.0处的一目均衡云区 * 与特朗普就职相关的避险美元买盘减弱 * 特朗普经济政策不确定，汇市波动 * 对于新兴市场不利的贸易保护主义威胁可能不会全盘落实 (完) (编译 张涛；审校 张荻)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 12,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/18 7 2.25% 100 2017/1/18 14 2.40% 100 2017/1/18 2