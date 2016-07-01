中国货币市场：月初资金宽松供给充足，逆回购缩量无碍偏松格局

路透北京7月1日 - 中国银行间市场周五资金宽松，平稳跨季后市场流动性供给充足，非银机构融入亦一改前期困难局面；同时央行公开市场逆回购操作规模亦随之缩量，虽现单日净回笼但对市场并无影响，预计短期内偏松格局将得以维持。

华东一银行交易员称，“今天很宽松了，整体市场供给比较足，一大早都已经有减点出的了，...公开市场（今天）净回笼，但对市场没有任何影响。”

她并表示，短期内流动性不会有问题，目前也就是下周逆回购到期量稍大，但毕竟央行主动性较强，故亦不必过于担忧，“唯一要看的可能是外汇市场了，不过也还好。”

华南一券商交易员表示，跨季后市场供给增多，非银融入恢复正常，“其实资金总量还是比较充足的，前一段季末可能有些结构性的现象，现在就好多了。”

他认为，从央行角度来看，为了配合国内供给侧改革，以及应对英国退欧，整体上央行应该还是会倾向于维持一个偏松的状态。

中国央行公开市场今日进行500亿元人民币七天期逆回购操作。据此计算，单日净回笼1,200亿元。本周则为净投放1,800亿元，较上周缩减近五成。

以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:01 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 1.9888 2.0362 -4.74

七天 2.2682 2.3760 -10.78

14天 2.8100 2.9529 -14.29

上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.2250 5.0250 -180.00

七天 2.6350 1.6700 +96.50

14天 2.5500 2.2500 +30.00

回购定盘利率 其中:隔夜 2.0100 2.0400 -3.00

七天 2.4000 2.7000 -30.00

14天 2.8000 2.9000 -10.00

Shibor

其中:隔夜 2.0270 2.0370 -1.00

七天 2.3650 2.3850 -2.00

三个月 2.9661 2.9659 +0.02