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亚洲 | 2016年 7月 1日 星期五 12:51 BJT

《全球汇市》英镑受英国央行宽松预期的打压，欧元走势不稳

纽约   当日  今年来  2015年
                               最新报价 上收市价 涨跌%  涨跌%  收市价
    
    欧元/美元            1.1093  1.1104  -0.10  +2.15  1.0860
    美元/日圆            102.85  103.25  -0.39 -14.51  120.30
    欧元/日圆         114.12  114.60  -0.42 -12.53  130.47
    美元/瑞郎            0.9760  0.9759  +0.01  -2.58  1.0018
    英镑/美元            1.3322  1.3306  +0.12  -9.61  1.4738
    美元/加元            1.2951  1.2923  +0.22  -6.42  1.3839
    美元/离岸人民币         6.6688  6.6684  +0.01  +1.53  6.5680
    澳元/美元            0.7459  0.7450  +0.12  +2.53  0.7275
    新西兰元/美元        0.7142  0.7130  +0.17  +4.64  0.6825
    澳元/日圆         76.750  76.850  -0.13 -12.41  87.620
    新西兰元/日圆     73.520  73.550  -0.04 -10.32  81.980
    英镑/日圆         137.07  137.35  -0.20 -22.66  177.22
    澳元/新西兰元     1.0437  1.0437  +0.00  -2.13  1.0664
    
    附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)
    
      
      
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    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          

 (编译 许娜/汪红英/孙国玉/杜明霞/刘秀红；审校 王颖/于春红/张荻/陈宗琦/孙茉莉)

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