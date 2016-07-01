《全球汇市》英镑受英国央行宽松预期的打压，欧元走势不稳

《汇市简讯》美元/韩元自技术阻力位回落，趋势偏空
0324GMT * 美元/韩元从技术阻力位1,187.3大幅回撤至1,180.2 * 从波林格下降通道上端转跌，确认看空观点 * 下降通道将驱使美元/韩元跌向1,162.0处的一目均衡云区 * 与特朗普就职相关的避险美元买盘减弱 * 特朗普经济政策不确定，汇市波动 * 对于新兴市场不利的贸易保护主义威胁可能不会全盘落实 (完) (编译 张涛；审校 张荻)
纽约 当日 今年来 2015年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.1093 1.1104 -0.10 +2.15 1.0860 美元/日圆 102.85 103.25 -0.39 -14.51 120.30 欧元/日圆 114.12 114.60 -0.42 -12.53 130.47 美元/瑞郎 0.9760 0.9759 +0.01 -2.58 1.0018 英镑/美元 1.3322 1.3306 +0.12 -9.61 1.4738 美元/加元 1.2951 1.2923 +0.22 -6.42 1.3839 美元/离岸人民币 6.6688 6.6684 +0.01 +1.53 6.5680 澳元/美元 0.7459 0.7450 +0.12 +2.53 0.7275 新西兰元/美元 0.7142 0.7130 +0.17 +4.64 0.6825 澳元/日圆 76.750 76.850 -0.13 -12.41 87.620 新西兰元/日圆 73.520 73.550 -0.04 -10.32 81.980 英镑/日圆 137.07 137.35 -0.20 -22.66 177.22 澳元/新西兰元 1.0437 1.0437 +0.00 -2.13 1.0664 附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 (编译 许娜/汪红英/孙国玉/杜明霞/刘秀红；审校 王颖/于春红/张荻/陈宗琦/孙茉莉)
0324GMT * 美元/韩元从技术阻力位1,187.3大幅回撤至1,180.2 * 从波林格下降通道上端转跌，确认看空观点 * 下降通道将驱使美元/韩元跌向1,162.0处的一目均衡云区 * 与特朗普就职相关的避险美元买盘减弱 * 特朗普经济政策不确定，汇市波动 * 对于新兴市场不利的贸易保护主义威胁可能不会全盘落实 (完) (编译 张涛；审校 张荻)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 12,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/18 7 2.25% 100 2017/1/18 14 2.40% 100 2017/1/18 2