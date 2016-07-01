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亚洲 | 2016年 7月 1日 星期五 13:09 BJT

澳新汇市：澳洲央行会议前澳元保持镇静，新西兰元盘整

目前所有注意力都集中在澳洲央行。该央行很可能会在周二将指标利率维持在1.75%的纪录低点不变。若该央行重申明确的宽松倾向，则可能会导致澳元动荡。

市场担心英国退欧在长期内可能会令英镑和欧元均走软，从而使澳元汇价高于原本水平，这种情况显然不受澳洲央行的欢迎。

新西兰元 本周处于0.6981-0.7152这一更窄的区间内，上周五波动区间为0.6975-0.7305。新西兰元本周迄今上涨0.5%。(完)

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全部现汇报价 (编译 许娜/汪红英；审校 王洋/王兴亚)

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