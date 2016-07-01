中国票据市场：转贴利率徘徊在3%附近，资金成本刚性续降动力欠缺

路透上海7月1日 - 中国票据市场本周转贴利率变动不大，一年期电票转贴利率依旧徘徊在3.00%附近。交易员指出，半年末前银行为完成信贷考核指标，收票需求犹存，不过势头较上周有所减弱，而由于资金成本刚性，多数机构已是亏本交易，票据利率续降空间料较为有限。

上海一银行交易员称，转贴利率本周基本上维持在3%上下窄幅波动，仍时有低于3%的成交出现，“（季末）最后几天还比较稳，没有太明显动力往下走。”

该交易员并称，尽管转贴利率已与资金价格倒挂，但在有效贷款需求不足，银行出于控风险考虑对贷款审批也较为谨慎的情况下，收票充信贷规模仍是无奈之举。

“有考核指标的话只能拿票据来抵，虽然不赚钱，只好平衡一下，先完成一些指标再说，”他表示。

为纾缓二季末资金面压力，中国央行公开市场本周延续净投放步伐，在央行呵护下，流动性基本安度MPA（宏观审慎评估）引致的时点性考验；而在季末及英国公投退欧两因素叠加影响下，央行仍坚持以逆回购担纲调控主力，表明中国货币政策稳健基调未改。

票据市场是短期资金融通的市场。此前的中国票据市场处于分割状态，在各行各地区之间的流动性较差；交易品种基本限于汇票，交易期限规定在六个月以内，其中银行承兑汇票是最主要的交易工具。交易方式包括回购和转贴(即买断)。

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线。金融机构开始为其客户办理电子商业汇票业务，电子商业汇票的最长期限由纸质票据的半年延长为一年。(完)

**路透中国银票转贴参考率(全国)报价