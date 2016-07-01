《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

中国企业：中化集团董事长称，与中国化工集团合并的报导是谣传
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
以下为路透中文新闻为您整理的6月27日-7月1日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周下跌0.66%，6月当月下跌0.89%。英国退欧的影响继续发酵，风险情绪仍在，人民币本周震荡走贬，屡次刷新逾五年半新低。本周四离岸人民币受消息扰动急速贬值近400点后被拉升，对市场情绪形成一定干扰，央行亦出面维稳。尽管汇价暂时企稳，但下半年风险因素仍将施压人民币汇价。 公开市场操作: --为纾缓二季末资金面压力，中国央行公开市场当周延续净投放步伐，在央行呵护下，流动性基本安度MPA（宏观审慎评估）引致的时点性考验；而在季末及英国公投退欧两因素叠加影响下，央行仍坚持以逆回购担纲调控主力，表明中国货币政策稳健基调未改。
分析人士并认为，供给侧改革背景下货币政策的弹性受限，基本面虽弱只要未出现破位之势，公开市场逆回购+MLF（中期借贷便利）+PSL（抵押补充贷款）仍是基本调控组合；不过若经济进一步走弱，或汇率贬值压力再度引发资本外流，降准等大招仍会待命而发。。
债市: --中国银行间债市当周在英国脱欧引发的避险情绪带动下向好，其中10年国债和国开债标志券收益率创下年内新低。与往年相比，今年二季末流动性压力不大，加之市场对中国央行出台宽松政策有所期待，现券短期维持乐观预期。
票据: --中国票据市场当周转贴利率变动不大，一年期电票转贴利率依旧徘徊在3.00%附近。交易员指出，半年末前银行为完成信贷考核指标，收票需求犹存，不过势头较上周有所减弱，而由于资金成本刚性，多数机构已是亏本交易，票据利率续降空间料较为有限。
股市: --中国股市沪综指 当周震荡回升至三周新高，但市场观望气氛浓厚。因英国脱欧引发上周五海外股市大跌，本周初大盘低开后逐级走高。目前国际市场不确定性因素加大，避险情绪近期推升黄金价格上涨，并传导至部分金属期货价格，受此影响近日金属板块再度强于大盘。 (完) (整理 边竞/李宏薇/孙琦子; 审校 乔艳红)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 12,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/18 7 2.25% 100 2017/1/18 14 2.40% 100 2017/1/18 2
0223 GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,185.4 1,182.1 日圆/韩元 10.3811/00 10.3517 韩国公债期货 * 109.62 109.61 韩国综合股价指数 2,075.15 2,064.17 --------------------------------------------------- * 为三年期公债近月期约报价。 (附注：韩元即港台惯用的韩圜)。 如欲浏览韩国现货公债报价，请点选 如欲浏览韩国公债期货主力合约报价，请点选 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调