《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的6月27日-7月1日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元 当周下跌0.66%，6月当月下跌0.89%。英国退欧的影响继续发酵，风险情绪仍在，人民币本周震荡走贬，屡次刷新逾五年半新低。本周四离岸人民币受消息扰动急速贬值近400点后被拉升，对市场情绪形成一定干扰，央行亦出面维稳。尽管汇价暂时企稳，但下半年风险因素仍将施压人民币汇价。 公开市场操作: --为纾缓二季末资金面压力，中国央行公开市场当周延续净投放步伐，在央行呵护下，流动性基本安度MPA（宏观审慎评估）引致的时点性考验；而在季末及英国公投退欧两因素叠加影响下，央行仍坚持以逆回购担纲调控主力，表明中国货币政策稳健基调未改。

分析人士并认为，供给侧改革背景下货币政策的弹性受限，基本面虽弱只要未出现破位之势，公开市场逆回购+MLF（中期借贷便利）+PSL（抵押补充贷款）仍是基本调控组合；不过若经济进一步走弱，或汇率贬值压力再度引发资本外流，降准等大招仍会待命而发。。

债市: --中国银行间债市当周在英国脱欧引发的避险情绪带动下向好，其中10年国债和国开债标志券收益率创下年内新低。与往年相比，今年二季末流动性压力不大，加之市场对中国央行出台宽松政策有所期待，现券短期维持乐观预期。

票据: --中国票据市场当周转贴利率变动不大，一年期电票转贴利率依旧徘徊在3.00%附近。交易员指出，半年末前银行为完成信贷考核指标，收票需求犹存，不过势头较上周有所减弱，而由于资金成本刚性，多数机构已是亏本交易，票据利率续降空间料较为有限。