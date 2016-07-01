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亚洲 | 2016年 7月 1日 星期五 13:56 BJT

《汇市简讯》伦敦盘初：除日本外亚洲货币表现佳，因投资人追求收益

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* 美元/日圆跌0.37%，英镑/美元涨0.07%，新西兰元/美元涨0.22%，英镑/日圆跌0.42%

* 美元/马币(林吉特)跌0.83%，美元/韩元跌0.51%，美元/印尼卢比跌0.49%

* 日经指数涨0.9%，沪综指涨0.11%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数涨0.53%，美国原油涨0.6%，美国10年期公债收益率1.446%

* 日本企业信心受抑，因外部风险和日圆上涨带来压力

* 中国6月PMI数据两降一升，从业人数齐降昭显就业压力陡增 (完) (编译 张若琪 审校 王洋)

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