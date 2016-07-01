新兴汇市：风险偏好升温支持亚币，但人民币走势震荡

《汇市简讯》美元/韩元自技术阻力位回落，趋势偏空
0324GMT * 美元/韩元从技术阻力位1,187.3大幅回撤至1,180.2 * 从波林格下降通道上端转跌，确认看空观点 * 下降通道将驱使美元/韩元跌向1,162.0处的一目均衡云区 * 与特朗普就职相关的避险美元买盘减弱 * 特朗普经济政策不确定，汇市波动 * 对于新兴市场不利的贸易保护主义威胁可能不会全盘落实 (完) (编译 张涛；审校 张荻)
马币本周以来累计上涨2.3%，因预期马来西亚央行或会降息。据路透数据显示，这将是 4月1日止当周以来最大周线涨幅。 不过因贸易数据令人失望，一些汇市交易商纷纷了结获利。 印尼卢比 本周上涨1.8%，政府推出租税赦免措施，预期将大幅降低财政赤字。 印度卢比 本周涨0.8%，坡元 则涨0.6%。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 102.73 103.19 +0.45 +17.10 120.30 坡元 1.3448 1.3469 +0.16 +5.41 1.4175 台币 32.194 32.286 +0.29 +2.71 33.066 韩元 1144.86 1151.80 +0.61 +2.63 1174.95 *泰铢 35.11 35.13 +0.06 +2.59 36.02 菲律宾披索 46.97 47.06 +0.19 -0.15 46.90 印尼卢比 13145.00 13210.00 +0.49 +4.87 13785.00 印度卢比 67.44 67.52 +0.12 -1.91 66.15 马币 3.9905 4.0315 +1.03 +7.51 4.2900 人民币 6.6550 6.6480 -0.11 -2.45 6.4921 注：泰国金融市场因假期休市。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 汪红英/郑茵/刘秀红/孙茉莉; 审校 张荻/于春红/蔡美珍)
0324GMT * 美元/韩元从技术阻力位1,187.3大幅回撤至1,180.2 * 从波林格下降通道上端转跌，确认看空观点 * 下降通道将驱使美元/韩元跌向1,162.0处的一目均衡云区 * 与特朗普就职相关的避险美元买盘减弱 * 特朗普经济政策不确定，汇市波动 * 对于新兴市场不利的贸易保护主义威胁可能不会全盘落实 (完) (编译 张涛；审校 张荻)
据消息人士去年10月对路透表示，中国国有化工企业中化集团和中国化工集团公司在磋商进行合并。如果合并，将成为一家年营收近1,000亿美元，涉及化工、化肥和石油的大型企业。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 12,550亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/18 7 2.25% 100 2017/1/18 14 2.40% 100 2017/1/18 2