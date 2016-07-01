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亚洲 | 2016年 7月 1日 星期五 14:20 BJT

新兴汇市：风险偏好升温支持亚币，但人民币走势震荡

马币本周以来累计上涨2.3%，因预期马来西亚央行或会降息。据路透数据显示，这将是
4月1日止当周以来最大周线涨幅。
    
    不过因贸易数据令人失望，一些汇市交易商纷纷了结获利。
    
    印尼卢比 本周上涨1.8%，政府推出租税赦免措施，预期将大幅降低财政赤字。
    
    印度卢比 本周涨0.8%，坡元 则涨0.6%。
    
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            102.73    103.19   +0.45  +17.10    120.30
    坡元            1.3448    1.3469   +0.16   +5.41    1.4175
    台币          32.194    32.286   +0.29   +2.71    33.066
    韩元           1144.86   1151.80   +0.61   +2.63   1174.95
   *泰铢             35.11     35.13   +0.06   +2.59     36.02
    菲律宾披索       46.97     47.06   +0.19   -0.15     46.90
    印尼卢比      13145.00  13210.00   +0.49   +4.87  13785.00
    印度卢比       67.44     67.52   +0.12   -1.91     66.15
    马币            3.9905    4.0315   +1.03   +7.51    4.2900
    人民币          6.6550    6.6480   -0.11   -2.45    6.4921
    
    注：泰国金融市场因假期休市。(完)
    
      
      
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 (编译 汪红英/郑茵/刘秀红/孙茉莉; 审校 张荻/于春红/蔡美珍)

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