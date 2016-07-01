版本:
中国
亚洲 | 2016年 7月 1日 星期五 14:13 BJT

日本股市：日经指数连续第五日收高，周线升4.9%创4月来最大单周涨幅

日经指数本周累计跳涨4.9%，创4月中以来单周最大涨幅。

东证股价指数 周五收高0.7%至1,254.44点。JPX-日经400指数 涨0.6%至11,320.65点。(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐