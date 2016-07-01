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亚洲 | 2016年 7月 1日 星期五 14:38 BJT

日本金融：2016年海外并购大幅放缓；英国退欧风险或加剧谨慎情绪

路透东京7月1日 - 日本企业的海外收购热潮在今年上半年大幅降温，因金融行业交易逐渐萎缩，拖累整体日本并购活动回落至2014年的水平，随着英国公投决定退出欧盟，这一情况可能会恶化。

四位并购律师称，企业将对并购交易持更加谨慎的态度，随着一些企业急着适应英国公投给政治和经济带来的不确定性，他们可能会暂时搁置并购。

汤森路透的数据显示，今年以来涉及日本企业的海外并购交易总额为170亿美元，较上年同期减少65%，并创下2013年以来同期最低水准。交易数量也从上年同期的369宗降至343。(完) (编译 汪红英；审校 高琦)

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