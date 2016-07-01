台湾股市：连四日收涨创三个月新高，央行如期降息资金宽松态势延续

路透台北7月1日 - 台湾股市周五连四日收涨，突破8,700点整数关口至三个月新高。分析师指出，央行如预期降息半码，资金宽松态势有望延续，加以外资偏多操作台股也提振市场信心，带动大盘续探波段新高。

台湾加权股价指数 收升0.83%至8,738.24点，前高为3月31日的8,744.83点；今日成交初值 为863.96亿台币，上交易日修正后为954.46亿。

国泰证期顾问处经理蔡明翰指出，随着欧美股市续扬填补英国退欧前缺口，显示英国退欧议题持续退散。预计在英国新首相上任前暂不会受英国退欧进展干扰，加以近期外资积极偏多操作台股及除权息行情对股市也属正向，短线台股有望挑战今年盘中高位8,840点。

〞后续会呈现锯齿状走势，走三步退一步。〞他说。

他并称，尽管台股拥有外资作多、除权息行情及第三季基本面改善等三大利多，但短线台股急弹且量能未能有效放大，预料后续涨势将较显震荡。

台湾央行周四如市场预期连四季降息半码(0.125个百分点)。银行业者及财金官员均称，降息半码对提振景气帮助不大，但在心理面能发挥稳定效果，且接下来还有美国总统大选等全球不确定因素充斥，央行必须保留货币政策空间，以备“不时之需”。

从技术面来看，富兰克林华美投信表示，年线以外的各均线已全面上扬，成交量逐步放大，且加权指数还原权值后也突破英国决议退欧当日带量长黑的8,690点压力区，短多格局不变且指数近期有机会再创波段新高；惟短线涨幅过大，追价风险也亦攀高。

至周四外资在台股买超100.37亿台币，连三个交易日买超共计180.33亿台币，并将台股期货净多单部位增加至6.58万口，创历史新高。