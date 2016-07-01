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市场报道 | 2016年 7月 1日 星期五 15:00 BJT

《汇市简讯》英镑/美元走势偏空而非上涨

路透7月1日 - 0653GMT

* 1.3350处的卖盘限制了英镑/美元亚洲时段从1.3207开始的涨势

* 1.3207是周四低点，此前英国央行总裁卡尼的讲话打压了英镑

* 周一触及的31年低点1.3122、1.30和1.28是空头目标

* 英国6月制造业PMI将在0830GMT公布

(完)

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